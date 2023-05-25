雲尼斯奧斯紅牌獲撤 7華倫球迷涉歧視被捕 肇事看台關閉5仗

雲尼斯奧斯祖利亞近年屢被球迷種族歧視，日前又在西甲作客華倫西亞末段，被敵對球迷侮辱，及後他與對方球員發生衝突，最後因向箍着其頸部的敵鋒曉高杜路還擊，換來一面紅牌。他賽後稱西班牙已成種族歧視的國度，惹來巴西總統盧拉及國際足協會長恩范天奴的聲援。

西足總近日就事件成立獨立調查委員會，結論是雲尼斯奧斯是受歧視的受害者，所以撤銷他領取的紅牌，令他今晨可在西甲主場迎戰華歷簡奴的打吡戰候命。與此同時，警方已扣查7名涉嫌歧視雲尼斯奧斯的球迷，而西足總則決定，發生今次事故的華倫看台未來5場主場比賽須關閉，並須罰款4.5萬歐元（約38萬港元）。「蝙蝠兵」為被罰感到失望和不公平，理由是並不是大部分球迷涉及事件。

巴塞不敵華拉度列

近26年首敗予對方

另外，應屆西甲冠軍巴塞隆拿雖有羅拔利雲度夫斯基末段破蛋，卻作客以1：3不敵華拉度列，繼上輪主場負皇家蘇斯達後再輸一仗，並令華拉度列自1997年11月以來首次交手勝出，賽後36戰得38分升上尾四，領前降班區域尾三的基達菲3分。西甲明晨舉行兩場比賽，分別是馬略卡對華倫及奧沙辛拿對畢爾包。