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體育

曼聯和波足返歐聯 車路士薪資冠絕英超 今夏勢換血瘦身

【明報專訊】英超明晨上演一場褪色的傳統「Big 6」大戰，由曼聯主場迎戰車路士。「紅魔」餘下兩輪聯賽只需多取1分，便可壓多踢1場的第5位利物浦，取得下季歐聯參賽權。今季瘋狂擴軍的「藍戰士」斯人獨憔悴，既無緣下季歐戰外，更被披露今季球員總薪酬達聯賽最多的2.17億鎊（約21億港元），為讓未來新帥及早籌謀招兵，球隊勢須短期內迅速「瘦身」。

曼聯vs.車路士 now611/621台 明晨03：00直播

曼聯近12場英超雖只勝出6次，卻因利物浦早前失分太多，故此得以36戰得69分穩列第4，而只要未來兩仗迎戰車路士和富咸多獲1分，便可進一步超前利物浦至4分，以及篤定下季可重返歐聯戰場。另外，若「紅魔」挫「藍戰士」，更可以兩分反壓紐卡素升上季席。曼聯領隊坦夏格傳言近期已為下季圖強部署，其中包括打包拿玻里前鋒域陀奧森漢和守將金玟哉，惟鋒將安東尼馬迪爾和後衛雲比沙卡等或被放棄。

傳史達寧等6將勢離隊

車路士球員即將「棄舊迎新」的問題料比曼聯嚴重，事關美籍新班主保亞利去年入主後，大灑5億鎊（約48.4億港元）買入14名新兵，包括轉會費分別達1.07億鎊（約10.4億港元）和8850萬鎊（約8.6億港元）的中場安素費南迪斯及翼鋒梅迪歷，又借用前鋒祖奧菲歷斯及中場薩卡利亞。另據英國《鏡報》報道，今季車路士球員總人工達2.17億鎊，乃聯賽之中最多，與目前英超暫列第12位成強烈反比。故此已盛傳翼鋒史達寧、基斯甸普列錫、前鋒夏維斯、後衛古古列拿、門將艾度亞文迪及借將祖奧菲歷斯將「冇得留低」。另外，車路青訓產品中場美臣蒙特昨傳出被曼聯斥資5500萬鎊收購。

值得一提的是，第2至5位球員高薪酬的球會依次是2.13億鎊的曼聯、1.86億鎊的曼城、1.65億鎊的利物浦，以及同是1.1億鎊的阿仙奴和熱刺；而支出最少人工依次是3354萬鎊的賓福特、約4176萬鎊的白禮頓及約4650萬鎊的般尼茅夫，而這3間球會的共通點是不用降班。

哥帥若領曼城膺三冠王仍留隊

此外，帶領曼城成為英超三連霸的主帥哥迪奧拿，在今晨作客白禮頓前直言，即使「藍月」其後亦在英格蘭足總盃和歐聯封王而榮膺「三冠王」，他以尊重合約為由，不會考慮離隊。哥帥已於去年11月與曼城續約至2025年。

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