體壇快訊：黃杜配世界賽爭牌

【明報專訊】香港混雙組合黃鎮廷／杜凱琹在乒乓單項世界賽直落3局輕取美國隊組合，打入8強，今日面對瑞典或印度隊只要再下一城，便會相隔兩屆再奪獎牌。至於朱成竹昨於女單64強過關，但伙杜凱琹則於女雙16強不敵中國隊的孫穎莎／王曼昱。
活士退出美國賽
下月中舉行美國高爾夫球公開賽公布參賽名單，3屆冠軍活士因足踝傷未癒，將連續缺席3項大滿貫比賽。至於日前煞科的PGA錦標賽，由高柏加4日合計打出低標9桿的271，相隔4年再奪冠軍。賽事另一焦點是正職為公眾球場教練的業餘手Michael Block，最後一日做出一桿入洞，以並列第15的成績獲發明年賽事參賽資格。
港女欖亞洲賽4強止步
香港女欖昨於女子15人欖球亞洲賽4強作客哈薩克隊，在中段多打一人下，只憑隊長莊嘉欣達陣追至半場落後16：17，終以23：27告負。晉級決賽的哈薩克隊取得首屆WXV國際賽參賽資格，下周日將與日本隊爭亞洲冠軍。
韓世青首擊挫法
上屆亞軍韓國隊昨於世青盃F組首擊，憑李升元及李英俊各建一功，以2：1擊敗法國隊。同組的岡比亞隊則以2：1挫洪都拉斯隊，相隔16年再於國際大賽獲勝。至於英格蘭隊於E組以1：0小勝突尼斯隊，暫得失球不及以4球大炒伊拉克隊的烏拉圭居次。