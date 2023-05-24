體壇快訊：黃杜配世界賽爭牌

活士退出美國賽

下月中舉行美國高爾夫球公開賽公布參賽名單，3屆冠軍活士因足踝傷未癒，將連續缺席3項大滿貫比賽。至於日前煞科的PGA錦標賽，由高柏加4日合計打出低標9桿的271，相隔4年再奪冠軍。賽事另一焦點是正職為公眾球場教練的業餘手Michael Block，最後一日做出一桿入洞，以並列第15的成績獲發明年賽事參賽資格。

港女欖亞洲賽4強止步

香港女欖昨於女子15人欖球亞洲賽4強作客哈薩克隊，在中段多打一人下，只憑隊長莊嘉欣達陣追至半場落後16：17，終以23：27告負。晉級決賽的哈薩克隊取得首屆WXV國際賽參賽資格，下周日將與日本隊爭亞洲冠軍。

韓世青首擊挫法

上屆亞軍韓國隊昨於世青盃F組首擊，憑李升元及李英俊各建一功，以2：1擊敗法國隊。同組的岡比亞隊則以2：1挫洪都拉斯隊，相隔16年再於國際大賽獲勝。至於英格蘭隊於E組以1：0小勝突尼斯隊，暫得失球不及以4球大炒伊拉克隊的烏拉圭居次。