金塊橫掃湖人首闖總決賽

湖人昨於主場初段憑「大帝」勒邦占士發威，半場領先金塊15分。惟客軍在球星約基治及查美梅利手感火熱下於第3節領軍打出36：16反超。雙方末節展開拉鋸，金塊靠約基治完場前51.7秒的上籃領先兩分後，占士在湖人其後兩次攻勢均未能建功，最終金塊以兩分險勝，場數大勝4：0，奪隊史首座西岸冠軍之餘，更首次殺入總決賽，對手將是邁阿密熱火及波士頓塞爾特人的勝方，這兩支東岸決賽雙雄今早交手，已領先場數3：0的熱火只要在主場再勝便可晉級。

賽後約基治表示：「不論順境或逆境，我們都堅持不放鬆的態度，堅守永不言棄的精神，這是我過去5年一直強調的事，此仗亦然。」而主帥米言馬龍則提醒麾下，「我們可享受這一刻，但不要忘記任務尚未完成」。

占士黯然出局 暗示考慮退役

至於已年屆38歲的占士，雖與湖人的合約至2025年夏天才屆滿，但他賽後被問及出局感受時，暗示自己正考慮退役與否，「我不太可能會說這是一個成功球季，因未能殺入總決賽無疑是令人沮喪的。對我個人而言，球員之路是否走下去我仍需要很多思考」。

安東尼告別19年球員生涯

另外，今季未有落班的38歲前NBA球星安東尼，透過個人社交網宣布退役，結束19年球員生涯。

安東尼於2003年NBA選秀會以探花姿態加盟金塊，年僅19歲的他很快打響名堂，至2011年轉投紐約人，惟在麥迪遜花園的6年間，未能領銜取得佳績下黯然告別。其後他受傷患困擾漸走下坡，輾轉效力多支球隊，並在上季加盟湖人，與同屆選秀狀元勒邦占士首合作，惟表現不似預期，季後約滿離隊後一直賦閒。國際賽方面，他曾為美國男籃出戰4屆奧運共奪3金1銅。