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體育

假帳案重審 祖雲改判即扣10分 跌至第7勢緣盡歐聯 會方考慮上訴

【明報專訊】祖雲達斯昨在假帳案重審中被改判扣10分，加上隨即在意甲作客1：4大敗予安玻里，現落後第4的AC米蘭5分排第7，在歐霸出局、聯賽餘兩輪下，進軍來季歐聯機會渺茫。祖雲方面表明判罰過重，會評估上訴，「斑馬軍」主帥艾歷尼承認球隊已心力交瘁。

祖雲年初在假帳案中被扣15分，至上月上訴得直發還分數及重審案件，跟據艾歷尼的說法，球隊是在昨仗賽前10分鐘才被告知最新判決為即時扣10分。另一方面，祖雲在疫情期間偽造球員減薪的支出調整，案件將在下月15日開審，令球會前景更不明朗。艾歷尼賽後以溺水為喻，大吐苦水：「每次我們冒起頭來，總有人會將我們推下去。不能一次過決定嗎？」

比賽方面，安玻里昨憑老將卡普圖梅開二度大勝4：1，宣告護級成功。至於僅憑費達歷高基艾沙破蛋的祖雲，現以5分落後下仗對手AC米蘭。要重奪前四，祖雲除未來兩場需要全勝，也要米蘭最後一場對維羅納，以及第5的阿特蘭大及第6的羅馬餘下賽事失分。羅馬昨則在主場2：2逼和沙蘭力坦拿，在意甲已6戰不勝。

國米鬥費倫天拿爭意盃冠軍

至於聯賽第3的國際米蘭，明晨將與費倫天拿爭奪意大利盃冠軍。據報是役將由漢丹諾域正選把關，與此同時，這名38歲隊長亦勢與國米續約1年，但會減薪並退居後備。另外，國米下月對曼城的歐聯決賽，將由波蘭籍的馬辛尼克擔任主球證。馬辛尼克在去年卡塔爾世界盃亦為決賽執法。

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