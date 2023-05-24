明加索夫膺港足先生成三料得主 首季踢港超大豐收 「來港是人生最好決定之一」

文：余瑋、林欣澤；圖：曾憲宗

今季香港足球先生最後3強，為傑志的明加索夫、理文港足後衛徐宏傑，以及和富大埔巴西籍後衛加比爾競逐，最終由31歲土庫曼國腳明加索夫（Mingi）大熱當選。他今季聯賽入17球，與隊友兼2020/21年港足先生得主丹恩奴域，以及理文翼鋒艾華頓瓜分神射手。

助傑志今季成三冠王 放眼亞冠爭佳績

明加索夫去年3月加盟傑志，今季首戰港超即贏得聯賽、足總盃及高級組銀牌成三冠王，昨更首膺港足先生，他形容像發夢一樣，「贏得3個獎項，我很想多謝香港，多謝隊友、教練和球迷，這對我人生及足球生涯都是重要時刻，我甚至形容不到此刻感受。希望下季在球場會看到更多球迷，自己亦可取得更多上陣和入球」。今年初跟傑志續約到2025年的他，稱下個目標會展望在亞冠爭佳績。

對於祖國土庫曼，Mingi相信今次獲獎會令其國家人民也感驕傲，又不忘感謝太太Aya及兩名女兒。他透露，一年前對來港落班仍有猶豫，「來到不熟悉的地方踢足球，現在知道這是我人生做過其中一個最好決定，全靠太太當初鼓勵我，否則我可能不會來香港」。

殿軍東方奪5獎 葉鴻輝十奪最佳門將

至於香港足球明星11人最佳陣容，門將由東方的葉鴻輝第10度當選；4名後衛為首入選的加比爾、徐宏傑和標準流浪的金旻奎，以及傑志中堅艾里奧；3名中場為傑志巴西孖寶基爾頓和米基爾，以及流浪的林衍廷；3名最佳前鋒由明加索夫、艾華頓和東方的孫銘謙。葉鴻輝、基爾頓和米基爾因不在港未能出席頒獎禮，事前拍片分享得獎感受。

前港足先生盧比度奪最佳教練 看齊山度士

孫銘謙黃皓雋膺最佳青年球員

東方今季陣容大變年輕化，最終以第4名完季，主教練盧比度當選最佳教練，陣中兩名年輕大港腳孫銘謙與黃皓雋囊括兩個最佳青年球員獎項。盧比度（Chino）除執教首獲最佳教練，這名2010/11年香港足球先生是自名宿山度士後，第2人獲此兩殊榮。

孫銘謙今季各賽事入14球，成港超歷來華人單季入球最多球員。他在2020/21年曾當選最佳年青球員，但當時因疫情改為網上頒獎，今次在實體頒獎禮蟬聯獎項，稱感覺與別不同，「這次緊張很多、氣氛很熱鬧，在眾人關注下奪獎，是值得開心的事」。就首當選最佳前鋒成「雙料得主」，「孫銘」把獎項歸功球會及隊友，「沒有他們，我什麼都不是。門將每次練習後都很累，但當我想加操，他們都會抽時間與我陪練」。黃皓雋（Anson）力壓為傑志入7球的潘沛軒、為冠忠南區贏得菁英盃的門將伍瑋謙獲獎，他認為今屆4名最佳青年球員候選都值得獲獎。