王康怡W25巡迴賽仁川站奪首冠

麥維迪夫羅馬賽封王升二哥

王康怡在W25職業巡迴賽仁川站女單一路過關，首圈先擊敗其雙打拍檔、中國隊的郭涵煜，次圈則淘汰泰籍前亞運銀牌得主Luksika Kumkhum，隨後再擊退澳洲和東道主球手，殺入決賽。

8號種子的王康怡，決賽首盤接發表現未如理想下先輸1：6。不過，她次盤回勇轟出3次發球直接得分（Ace）後，以6：3扳回一城，並於決勝盤乘勝追擊，一口氣領先3：0。憑外圍賽晉級的選手蔣欣玗隨後因傷退賽，令王康怡贏得生涯首項W25女子單打冠軍。

另外，俄籍男將丹尼麥維迪夫昨在羅馬大師賽男單決賽跟丹麥籍的魯尼激戰1小時42分，以直落兩盤7：5勝出，捧走職業生涯首項泥地賽冠軍，世界排名更升上第2位。他在賽後直言「從未想過能在泥地賽場奪冠」。至於英籍前世界一哥梅利則宣布退出月底展開的法國公開賽，專心備戰7月在家鄉舉行的溫布頓錦標賽。