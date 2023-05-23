熱火大勝塞爾特人叫糊 勢成歷來第2支「黑八」闖總決

熱火本仗入局極快，在點點開花下，完半場已領先塞爾特人61：46。熱火及後一路領放，頭3節取得16分的畢拿，在最後一節全程休息，其隊友後衛加比雲昇三分球9投6中、取得生涯最高的29分，加上鄧肯羅賓遜和卡勒馬田等板凳球員合共貢獻55分，助球隊以26分大勝塞爾特人。值得一提的是，射手鄧肯羅賓遜此役在三分線7射5中，其季後賽生涯累積射入124球三分，以1球打破「大帝」勒邦占士保持的隊史紀錄。

熱火只要再贏一場，將繼續譜寫「黑八奇蹟」，成為史上第2支8號種子進軍總決賽。此前只有紐約人在1999年以8號種子躋身季後賽，並一路過關，在東岸決賽淘汰印第安納溜馬，惟最終在總決賽以場數1：4不敵有「雙塔」大衛羅賓遜及鄧肯坐鎮的聖安東尼奧馬刺。

金塊今贏湖人即首闖總決

雖然聯盟過去149隊在季後賽領先3：0的球隊，悉數勝出該系列賽，但熱火眾將賽後皆表明不敢鬆懈。至於在西岸決賽「叫糊」的金塊，亦盼橫掃湖人闖總決賽，中鋒約基治賽前直言：「我不認為自己感到害怕，但對方有勒邦占士在陣，他有能力做一切事情。」

另外，早前在NBA選秀「抽波仔」獲得今年狀元籤的馬刺，料將把19歲法籍超新星雲班耶馬帶到聖城，據悉球隊將邀請陣中名宿的「三巨頭」鄧肯、東尼柏加和真路比利加入團隊，成為這名準新科狀元的導師。