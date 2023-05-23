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體育

下季港超8月中開鑼 賽期調整助港足戰亞盃

【明報專訊】中國香港足球總會行政總裁譚秋朗昨證實，來季港超將在8月中開鑼，賽期亦將會為明年初舉行的亞洲盃作調整，冀讓港足提早前往中東適應及集訓備戰。

譚秋朗盼月內添新入籍兵

港超2022/23年球季早前煞科，足總CEO譚秋朗昨出席香港救助兒童會「童踢同樂」發布會時透露，來季港超賽期會遷就港足出戰亞洲盃，「來季港超將在8月中開鑼，而香港球迷都期待港隊表現，因此我們與港超賽會溝通過，會早點讓球員參與集訓。同時我們會讓港隊提早前往中東，適應當地氣候和環境」。譚秋朗亦希望在未來一個月內會有新入籍兵代表港足。

提及下季參賽隊數，譚秋朗則指，「暫不可向大家確定，但升一隊目前是樂觀的」。而被問到單數球隊的影響，他指出：「未來兩年都是有升無降，每年升一隊，兩年後便是雙數。單數隊的確會增加編排賽程難度，但相信競賽部可做到。」

深水埗擬增外援帶小將

郭嘉諾冀執教爭標球會

昨出席活動的深水埗足球總監高俊基，則稱來季港超續以小將為骨幹，「會搵3至4個外援帶住年輕球員」。而即將離隊的主教練郭嘉諾透露暫去向未定，但表示希望可加入一支有力爭標的球會。

至於是次「童踢同樂」計劃為期3年，由香港救助兒童會主辦，獲足總、深水埗隊和其他非牟利機構支持，冀透過足球訓練，協助兒童提高社交能力及改善心理健康，下月起為深水埗及天水圍學童提供訓練，而6月16日將於京士柏運動場舉行七人混合慈善足球賽，為計劃籌集資金。

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