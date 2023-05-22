體壇快訊：林兆恒世界賽挫前亞軍晉級

雷芭堅娜羅馬賽封后

雷巴堅娜昨在羅馬網球大師賽女單決賽，因烏克蘭籍對手卡莉蓮娜，在首盤負4：6後以大腿受傷為由退賽，令該哈薩克籍好手繼印第安韋爾斯網賽後，贏得今年個人第2個1000分巡迴賽冠軍。她賽後稱不想以這樣的方式結束球賽，並稱「卡莉蓮娜的進步很大，可惜她不能完成比賽，希望她能早日痊癒」。

國羽蘇迪曼盃三連霸

蘇迪曼盃昨舉行決賽，中國隊在決賽直落3場擊敗韓國隊，連續三屆奪冠，同時亦是第13次奪標。中國隊在混雙先輸一局下連追兩局，及後男單石宇奇和女單陳雨菲分別在1小時內直落兩局解決對手，令韓國隊以0：3告負。

俄國無緣出戰巴奧舉重

國際舉重聯會（IWF） 執行委員會召開會議，公布合資格參加下月中IWF古巴大獎賽的中立運動員名單，當中有13名白俄羅斯運動員，但無俄羅斯選手。IWF指沒有俄羅斯選手如期提交中立聲明及承諾書，肯定無法在明年 4 月巴黎奧運資格期結束前參加至少5項資格賽，因此俄羅斯選手肯定無緣巴奧。