金塊領先湖人3場 勢首闖總決賽

梅利在西岸決賽第3場延續火熱手感，頭兩節已射入30分，助金塊半場領先湖人58：55。不過，這隊西岸「一哥」當家中鋒約基治第3節初段已錄得4犯，被迫暫時退下火線，梅利突然啞火，只靠卡度維普爾單節得12分維持領先。

149隊曾落後0：3 無一反勝

湖人在決勝節極力反撲，分數一度反超前，謝夫格連、布魯士布朗和梅利在三分線外開火，打出一波13：0攻勢，加上約基治單節貢獻15分，助球隊以119：108再下一城，在西岸決賽領先場數3：0。梅利賽後表示，球隊不能鬆懈，「在季後賽要贏16場，才可以贏得總冠軍，己隊差5勝」。

湖人此役即使安東尼戴維斯和勒邦占士取得「雙雙」，前者貢獻28分18籃板，後者交出23分12助攻，仍無法領軍扭轉敗局。過往NBA曾有149支球隊在季後賽落後場數0：3，無一能夠反敗為勝，當中亦只有3隊可以扳平場數，最終在「搶七」大戰敗北。38歲的勒邦占士在賽後記者會被問到會否希望再創歷史時，語帶堅定地說：「當然，我的心態一直如此，現在每場都是生死戰。」