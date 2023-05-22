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體育

港女重隊世盃列第7 張家朗上海大獎賽次圈止步

【明報專訊】香港劍擊隊昨兵分三路，日前在女子重劍世界盃阿聯酋站個人賽摘銀的江旻憓，伙隊友佘繕妡、陳渭泠及連翊希轉戰團體賽，她們連挫瑞士和英國隊，惟8強以25：35負波蘭隊，轉戰名次賽下以第7作結。

重登世界第1的江旻憓，昨伙港隊隊友出戰團體賽，眾人在頭兩圈未受考驗，先以44：32擊退瑞士隊，再以45： 25挫英國隊，躋身8強。港隊在8強與波蘭隊鬥得激烈，戰畢頭5局僅落後13：14，惟江旻憓在第6局以1：7負敵軍主將、排名第17的美雅絲嘉，緊接上場的陳渭泠再以1：4不敵普度絲嘉，港隊最終無力回天，以25：35落敗，無緣4強。港隊隨後於名次賽先負烏克蘭隊，但最後一場改以佘繕妡及連翊希為主力，以40：39反勝瑞士隊，終獲第7名。

男重則有方凱申、何瑋桁、吳浩天和周澤軒出戰世界盃土耳其站團體賽，港隊在64強先以45：31擊退阿聯酋隊，惟32強以31：34不敵瑞士隊，終以第27名作結。

女花小將陳諾思挫前世界冠軍

花劍隊則於同日出戰上海大獎賽，當中世界排名第2的香港「劍神」張家朗以種子身分直入正賽，他在64強面對匈牙利隊的施美殊，未受考驗以15：10過關，但這名港隊星將在32強爆冷以8：15負世界排名第122的法籍老將祖利安馬田，無緣16強。世界排名第18的港將蔡俊彥在正賽頭兩圈皆對上匈牙利隊劍手，他先以15：10淘汰尼美夫，惟32強面對排名第20的杜沙，力戰下以11：15告負。至於蔣翱駿、梁千雨和李逸朗，皆於首圈止步。

女花方面，港將鄭曉為和陳諾思皆從資格賽突圍，年僅18歲的陳諾思在正賽首圈打出驚喜，以15：12擊退意籍前世界冠軍、現排名第3的霍比，惟32強以10：15不敵排名第14的美籍好手史格絲止步。鄭曉為在首圈僅負美籍世界一姐姬法13：15。

歐運會拒俄白選手參賽

FIE：成績不計奧運積分

另外，由於波蘭拒讓持俄羅斯及白俄羅斯護照之人入境，故國際劍聯（FIE）宣布，下月底在當地舉行的歐洲運動會，將不被計入巴黎奧運個人積分。

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