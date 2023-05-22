曼城七奪英超 三冠王過首關 主場半力贏車路士贈興

曼城此仗藉阿根廷前鋒祖利安艾華利斯12分鐘一箭定江山，主場1：0贏車路士，賽後36戰得88分，惟事實是他們早於賽前，已因阿仙奴作客負諾定咸森林而蟬聯英超冠軍。「兵工廠」繼上場聯賽主場令人意外地吞白禮頓3蛋後，昨仗禍不單行，賽前有巴西國腳翼鋒加比爾馬天尼利因傷提早收咧，昨仗出征森林需改由李安度杜沙特擔正，但在19分鐘先失一球，隊長中場馬田奧迪加特失誤，誤傳予對方中場傑夫韋治，後者長驅直進後助攻予隊友艾禾尼爾打開紀錄。

阿仙奴負森林拱手讓冠

半場落後一球的兵工廠，全場控球率多達82%，並有11次攻門，但威脅攻勢欠奉，最終無法平反敗局負0：1，賽後只餘一輪比賽下，肯定無法反超曼城，令曼城提早宣布衛冕，並繼曼聯後，成為第2支連贏3季冠軍的球隊。「紅魔」之前曾於1998至2001年和2006至09年間，兩度獲得三連冠殊榮。「升班馬」森林取得重要3分後，以37戰37分排第16位，比37戰33分排第17的愛華頓多4分，提早一輪宣布護級成功。

阿仙奴今季英超初及中段成績超卓，長期盤據榜首達248天，兩個月前也一度拋離曼城8分，卻因上月先後連續打和利物浦、韋斯咸和修咸頓而痛失6分，接着在冠軍前哨戰作客以1：4大敗予曼城，令相隔19年再度封王幾近成泡影，近兩仗連敗下，終將錦標拱手讓予曼城。「藍月」現正朝向首個「三冠王」進發，他們將於下月先後在英格蘭足總盃和歐聯決戰曼聯及國際米蘭。

阿迪達為近月戰績下滑認責

阿仙奴領隊阿迪達說：「曼城是有能力以拋離10分的優勢下奪標的，卻到頭來辦不到，事關阿仙奴也交出佳績。恭喜曼城，他們值得成為冠軍。我向阿仙奴球迷道歉，我們失敗了，責任在我，但這兩個月間，我們因為不同的原因，導致缺少處於擁有最佳狀態和自信十足的24名球員。今季的10個月比賽是一個很大的教訓，這真的是令人傷心的一天。」