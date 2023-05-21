南區挫理文奪隊史首冠 下季換帥求新衝擊 鄭兆聰轉崗位留隊

理文昨仗有主力艾華頓停賽，但在上半場仍佔優，基華尼頓12分鐘半單刀起腳，被南區門將伍瑋謙撲出底線，這名巴西籍翼鋒於40分鐘入球越位食「詐糊」，半場互無紀錄。南區於55分鐘由射手史提芬彭利拿主射罰球直飛死角，領先1：0。理文於62分鐘曾有基華尼頓射門中楣未能扳平，戰至80分鐘再失一球，被「肥彭」突破越位單刀破網，南區終勝2：0捧走菁英盃，今季6次交手第4次擊敗理文。

揭新帥人選「未教過區隊」

南區自2012年首次升上頂級聯賽後，終贏得首項錦標，不過主席陳文俊賽後透露下季將會換主教練，鄭兆聰續留隊但會轉崗位，強調換帥與球隊最後失落港超季軍跌至第5名無關，「轉換不是代表他（鄭兆聰）做得不好，始終球隊要有新衝擊、想有多些火花」。至於新帥人選，有傳曾教過多支港超球隊，陳文俊僅稱是本地教練，「大家一定熟悉，無教過區隊」。冠忠巴士自2015年入主，南區會長黃良柏稱，在港超8年雖然非頂級球隊，但球員都很用心，盼下季能續發揮永不言敗精神。

鄭兆聰（Ricky）在南區執教逾6年，終為這支區隊贏得首冠，他強調「是好開始，不是圓夢」，並笑言：「老實講我現在好累，可能去年底評述了世界盃，到季尾我真是咩都諗唔到，但難得有得踢決賽，這個盃真的要攞」。Ricky本身為電視台評述外國球賽，他承認有時難以兼顧執教球隊，「暫時來講我是以講波行先，這是事實」，但他強調與球會高層沒有問題。

伍瑋謙如願以冠軍歡送謝德謙

南區門將伍瑋謙（Ivan）完場後與完季掛靴的謝德謙相擁慶祝，激動落淚。這名獲選為U22「星中之星」的20歲門將稱，賽前已向這名38歲前輩稱要用冠軍歡送他，很高興可達成承諾，「很感激他這兩年半的教導」。

文：余瑋、黃子榮

圖：賴俊傑