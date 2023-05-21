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體育
2023年5月21日星期日
車路士難阻曼城開衛冕派對 銀彈換人滿之患 遺禍恐礙下季反彈
利物浦僅和維拉 爭前四渺茫 法明奴建功告別晏菲路
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南區挫理文奪隊史首冠 下季換帥求新衝擊 鄭兆聰轉崗位留隊
理文單月失兩冠 徐宏傑認實力不足
江旻憓世盃阿聯酋站掛銀 重返世一首擊 決戰韓國強敵一劍飲恨
何詩蓓環地中海賽再揚威 摩納哥站破大會紀錄封后
諶龍等4將掛拍 國羽辦歡送儀式
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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