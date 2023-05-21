體壇快訊：熱火再食塞劍指總決

PSG贏歐塞爾即衛冕

巴黎聖日耳門（PSG）明晨於法甲作客歐塞爾，只要取勝便可提前兩輪衛冕聯賽冠軍。PSG賽前公布與隊長馬昆賀斯續約至2028年。至於盛傳季尾退役的36歲馬賽隊長皮耶，據報因操練態度問題今晨作客里爾被棄用，加上餘下數仗需停賽，料無緣上演告別戰。

黃鎮廷杜凱琹世界賽過關

乒乓世界賽昨於南非德班揭幕，港隊主將黃鎮廷及杜凱琹各自在男單及女單首圈直落4局橫掃對手，旗開得勝。惟李皓晴在女單以及混雙伙拍何鈞傑均告負，與另一女將林依諾及男雙組合林兆恒／吳柏男同樣一輪遊。

夏納否認再違禁藥指引

國際網球誠信委員會（IATA）公布，羅馬尼亞籍前網壇世界一姐夏納的血液偵測指標不規律，有可能再違反禁藥指引。31歲的夏納去年出戰美國公開賽後，10月因藥檢失敗，現已停賽超過7個月，她表示已委託專家驗證自己清白，只是樣本受污染，批評IATA之前一直拖延審訊並折磨自己。