車路士難阻曼城開衛冕派對 銀彈換人滿之患 遺禍恐礙下季反彈

曼城vs.車路士 now611/621台 晚上23：00直播

為何用「如常」形容反彈？其實翻查紀錄就知道，車路士不但N年來未嘗連續缺席兩屆歐聯，甚至曾趁着炒車後免除歐戰負累而重奪聯賽冠軍。所有教練皆聲稱寧願一周雙賽三賽勝過齋操，惟倘時間許可，誰不想獲多些餘暇沉澱檢討洗滌心靈，在訓練場好好花工夫執正隊波？尤其像樸達這類只教過小型球會的主帥，強項為手執兄弟班慢慢育成，車仔新班主保亞利於開季後才找他接手，恐怕由起始便屬錯配。

或許時也命也，若然油王艾巴莫域沒有因俄烏戰爭被迫賣盤，那麼即使杜曹執教生涯幾乎毫不例外跟球會高層不歡而散，也不會遭跟他全無感情的保亞利如斯手起刀落，由是啟動車仔的下沉旋渦。新老闆急於求成立威，最直觀的想法和可行辦法自然是有錢大晒瘋狂買人，卻沒意識到這剛好跟樸達的本質背道而馳；當樸達虛火過後，進入重建戰術理念的必經陣痛期，其間還要隔着一個世界盃，保亞利的選擇乃加大病態擴軍規模。換言之，樸達尚未拆掂原先班底，便再溝入一堆名牌貴價貨，不啻為教頭的噩夢，弄巧反拙實屬必然。

爭標雙雄印證兵力貴精不貴多

噩夢在於多達三十幾個一線兵，各人ego均有番咁上下，個個都好似好勁，但又個個都好似欠了點什麼的，怎決定正選？結果乃排陣星期美點，骨幹模糊不清，談何練出隊形組織默契。看看曼城，哥迪奧拿表明喜歡精兵制，有利更衣室人事管理；入室弟子阿迪達率領阿仙奴同樣奉行貴精不貴多，當然質量基於財力而稍遜就是了。爭標雙雄踢出的流暢配合絕非倖至。

事實上柏高談過，如今暫代教車的林柏特，本身亦曾是油王病態組軍的受害者。既然「林伯」第一次進駐史丹福橋時，無法處理失衡的人腳，現在交給他更失衡更龐雜的兵源救火，不太搞笑嗎？最神奇是車仔買人好像用來受傷的，此役十字軍名單繼續長又長，賽前操練再有中堅班洛特巴迪亞舒尼負創，偏偏個別位置猶見人滿之患。真不曉得林伯幹過什麼，或有什麼可幹。

林柏特灌輸個人風格亂麾下思維

原則上看守領軍最理想乃預先替新帥搭好個棚，最起碼別隨便灌輸自己那一套，令麾下思維愈趨混亂。較近期的反面例子為蘭歷克之於曼聯，林伯大抵差相彷彿，未能為今夏事在必行的大清洗提供任何準備信息，戰術風格（假如有的話）亦很難跟只待官宣的下一任領隊普捷天奴接軌。車仔推倒重來的工作比以往繁複，外圍競爭也比以往大，明年重登前四不太樂觀，惟依然遠優於今戰的勝算。無謂搗亂「藍月」季內最後主場的捧盃派對了，期望煞科日返回史丹福橋衰家食尾糊吧。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高