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體育

德望反挫協恩 羽毛球團體精英賽首封后

【明報專訊】全港學界精英羽毛球（團體）比賽昨假調景嶺體育館煞科，德望學校在女子組決賽憑陸思穎連贏兩場，以場數3：1勇挫協恩中學，首奪冠軍。拔萃男書院則以直落3局輕取福建中學，蟬聯男子組冠軍。

德望與協恩在女子組合演上屆決賽翻版，衛冕的協恩有朱穎姿在首局單打以21：12挫德望郭紫宥。不過，德望主將陸思穎次局伙盧樂怡出戰雙打，以21：17險勝陳穎霖/李文琪扳平局數。早前在個人精英賽奪冠的陸思穎，隨即轉戰單打鬥陳旨喬頂住壓力，戰至「刁時」險勝，反超場數2：1，更藉潘璿文/杜依澄在第4局雙打以21：15勝吳昭賢/歐陽沛淇，助德望以3：1反勝稱后。

中六的陸思穎形容這次團體賽冠軍，為其學界生涯畫上完美句號。她坦言賽前承受不少壓力，慶幸得家人和教練開解，「我在凌晨3點醒了就睡不着。教練叫我找回初心，不要因獎項而有壓力，純粹享受羽毛球的樂趣」。香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學在女子組則在季軍戰，以直落3局挫滬江維多利亞學校（中學部）。

男拔萃輕取福建中學衛冕

男拔萃在男子組決賽以直落3局擊敗福建中學衛冕。符傳寶在次局雙打伙王國晉聯手取勝，即將畢業的他表示這個冠軍像里程碑，他形容6年學界生涯有開心有難過，但最大得着是學懂團結。季軍戰方面，喇沙書院在男子組以3：2險勝聖保羅書院。

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