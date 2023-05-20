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體育

何詩蓓巴塞站獨攬3金 50自200自大熱奪冠 膺環地中海賽分站泳后

【明報專訊】環地中海游泳系列賽昨上演巴塞隆拿站次日賽事，香港「女飛魚」何詩蓓在50米及200米自由泳皆大熱封后，連同首日的100米自由泳冠軍，她在此站獨攬3金榮膺最佳女泳員。一眾港隊成員稍作休息，今日於摩洛哥出戰最後一站賽事。

何詩蓓在一連3站的環地中海游泳系列賽表現出色，她先在法國站得2金1銀，包括在50米自由泳破港績達巴黎奧運A標，拿下個人第4張奧運入場券。她在巴塞隆拿站延續強勢，在首日的女子100米自由泳決賽，游出今季世界最快的52.50秒奪冠。

這名港將在次日再接再厲，先在50米自由泳初賽游出25.01秒，排首名晉級，在決賽再以24.67秒奪金，比次名的荷蘭隊泳手史甸貝根快0.19秒。小將李心瑤及東京奧運代表鄭莉梅亦有出戰50米自由泳初賽，惟前者游出26.25秒排21，後者則以26.51秒排第29，雙雙無緣晉級。

三度力壓荷蘭隊泳手

今轉戰壓軸摩洛哥站

何詩蓓在主項200米自由泳初賽先游出1分58.45秒，總成績次名晉級，她在決賽再游出1分55.56秒，再以逾半秒優勢力壓史甸貝根，本站3項目均挫對方封后。何詩蓓在巴塞隆拿站以3金收官，與日籍「蛙王」渡邊一平膺今站的最佳泳手。其他港將方面，16歲的張心悅在女子100米背泳決賽以1分02.55秒獲第11。麥世霆在男子100米蛙泳決賽游出1分02.38秒，同獲總第11名。

一眾港隊成員稍作休息，今日將於摩洛哥出戰最後一站賽事。何詩蓓在此站報名參加50、100、200及400米自由泳，以及50米蛙泳等5項賽事，而她在首日將續戰強項200米自由泳，爭取連續3站登頂。

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