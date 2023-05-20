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體育
2023年5月20日星期六
前四之爭白熱化 雙紅拉鋸無失分餘地 紐卡素大破白禮頓 距重返歐聯欠一勝
7星將入圍英超最佳球員 迪布尼或成三度得獎首人
羅馬歐霸守和利華晉級 決戰六屆盟主西維爾 連續兩季歐洲賽爭冠
南區理文菁英盃爭霸 伍瑋謙盼首戰決賽獲好結果
體壇快訊：拜仁缺7將迎萊比錫
SAT周六體育直播賽程
何詩蓓巴塞站獨攬3金 50自200自大熱奪冠 膺環地中海賽分站泳后
德望反挫協恩 羽毛球團體精英賽首封后
艾卡拉斯盼拿度明年光榮引退
梅利決勝節發威 金塊險勝湖人擴優勢
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【明報專訊】（請看附圖）
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