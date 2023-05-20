體壇快訊：拜仁缺7將迎萊比錫

錫周三英甲附絕地反勝

錫周三昨在英甲升班附加賽4強次回合激戰120分鐘後，主場以5：1大勝彼德堡，總比數逼和5：5，錫周三接着互射12碼勝出5：3，將與班士利或保頓爭上英冠。

黃杜配世界賽抽好籤

乒乓世界賽今日於南非德班展開，前晚完成抽籤。港隊獎牌希望黃鎮廷與杜凱琹在混雙抽得好籤，首圈先鬥意大利隊組合，且首4輪均不會對上中日韓台代表，之後料與國手王楚欽/孫穎莎爭入4強。惟杜凱琹伙朱成竹在女雙在32強需硬撼孫穎莎/王曼昱。黃鎮廷在男單亦會同一階段鬥世界一哥兼衛冕冠軍的樊振東。

江旻憓迎重返一姐後首擊

花劍大獎賽上海站明日舉行正賽，除了奧運冠軍張家朗，港隊另外11名男將今日會先戰外圍賽，而女隊昨先有陳諾思及鄭曉為外圍賽過關。至於在女子重劍世界盃阿聯酋站，佘繕妡在外圍賽分組賽6戰全勝，今日與世界一姐江旻憓及分途出戰正賽圈，後者力爭繼月初哥倫比亞大獎賽後，連續兩項國際賽奪金。