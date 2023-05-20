南區理文菁英盃爭霸 伍瑋謙盼首戰決賽獲好結果

賽馬會菁英盃今午3時在旺角大球場舉行決賽，由冠忠南區與理文爭冠，是今季港超最後一仗。南區力爭隊史首個頂級賽事錦標，20歲門將伍瑋謙（Ivan）盼在職業生涯首次決賽即有好結果；理文則有南區青年軍出身的鄭進泓倒戈，笑言像是「半個情報員」。

南區與理文今屆同在分組賽A組，南區分別大勝4：1及打和3：3。伍瑋謙在4強對標準流浪於互射12碼撲出兩球成晉級決賽功臣，「多年前菁英盃決賽還只是入場觀眾，如今將首次踢盃賽決賽，希望有好結果」。下月底將21歲的Ivan是南區今季正選門將，上陣31場，他在南區「龍門組」團隊，除了在港足青年軍已受指導的門將教練范俊業，還有完季將退役的謝德謙，以及年齡相近的蔡子濤，Ivan稱喜歡這團隊既有互相推動的同伴，又有經驗前輩指導，「門將位置在比賽時只有一人可踢，但這團隊成員相處得很融洽」。謝德謙效力公民時在2011年高級組銀牌決賽，經歷落後3球下追平再互射12碼挫南華奪冠，他昨完成生涯最後一課操練後，也將該次決賽經驗分享給Ivan，「今次決賽雖然不是我踢，都很想臨走時見到南區奪冠」。

南區青訓鄭進泓倒戈 笑言如情報員

理文在港超屈居亞軍，將爭2019年後再奪菁英盃，今季由南區轉投理文的鄭進泓將倒戈前東家。22歲的「沙維」出身南區青年軍，稱「希望可給南區和球迷看到，球會培訓出來的球員是踢得的」。他稱與不少前隊友熟稔，笑言像是「半個情報員」，「絕對熟悉他們的特性，可能個別某些弱點都知道」。另外，港足昨正式落實將於下月15日晚上8時30分作客友賽越南國家隊。