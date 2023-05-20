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體育

羅馬歐霸守和利華晉級 決戰六屆盟主西維爾 連續兩季歐洲賽爭冠

【明報專訊】意甲球隊羅馬昨在歐霸4強次回合作客0：0悶和德甲的利華古遜，總比數小勝1：0晉身決賽，繼去季歐洲協會聯賽奪冠後，連續兩季歐洲賽坐亞望冠。過去5戰歐洲賽決賽全勝的「首都狼」主帥摩連奴是役成功「泊大巴」，惟直言在下月1日決戰六屆冠軍西維爾，要再下一城將困難重重。

「泊大巴」奏效 摩連奴賽後眼泛淚光

羅馬昨帶住1球優勢作客德國，雖然控球率僅得28%兼全場只得1次攻門，惟摩帥以擅長的「泊大巴」死守，面對由沙比阿朗素執掌的利華古遜，即使主隊全場多達23射6中，但除了前鋒穆沙戴亞比早段射中楣，其餘攻門都威脅有限，令德甲球隊今季歐洲賽盡墨。領軍凱旋的摩連奴完場後眼泛淚光，激動擁抱前鋒譚美阿巴謙。談到決賽對手西維爾，他說：「非常難應付，我們會之後再想，先專注聯賽。」

西維爾則在另一場4強，主場於法定時間90分鐘1：1逼和另一意甲球隊祖雲達斯，兩回合計打和2：2，在加時95分鐘由拜仁基爾傳中予拉美拿頭槌奠勝，總比數贏3：2，惟左閘馬高斯阿古拿末段兩黃一紅，無緣決賽。西維爾於西甲暫列第10，羅馬在意甲排第6，餘下3輪相差第4的拉素6分，意味兩軍很大機會要寄望歐霸奪標，從而參戰下屆歐聯。

韋斯咸費倫天拿會師歐協聯決賽

另一曼聯前帥莫耶斯亦領英超的韋斯咸打入歐協聯決賽，「鎚仔幫」作客1：0挫荷甲的阿爾克馬爾，總比數贏3：1，力爭繼1999年圖圖盃後再次在歐洲賽奪標，下月8日決賽將鬥費倫天拿，後者作客瑞士的巴素利，於加時補時9分鐘絕殺，兩回合計險勝4：3，令意甲在三項歐洲賽都有代表躋身決賽。而在歐聯4強出局的AC米蘭明晨迎戰榜尾的森多利亞。

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