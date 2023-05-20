7星將入圍英超最佳球員 迪布尼或成三度得獎首人

7名最佳球員候選人是迪布尼、夏蘭特、沙卡、奧迪加特、曼聯的拉舒福特、熱刺的哈利卡尼及紐卡素的捷比亞。31歲的迪布尼曾先後於2019/20和2021/22年當選，他今季又斬獲7球和貢獻最多的16次助攻，確有機會成為首個三度得獎的球員，而其對手是今季暫以36球刷新單季入球紀錄的夏蘭特。

夏蘭特沙卡奧迪加特雙線爭獎

22歲的夏蘭特亦與沙卡、奧迪加特、阿仙奴的加比爾馬天尼利、白禮頓的摩西斯卡些度、阿歷斯麥亞里士打、紐卡素的阿歷山大伊沙克及保治文，入圍角逐最佳年輕球員獎項。至於最佳領隊候選人是曼城的哥迪奧拿、阿仙奴的阿迪達、白禮頓的迪沙比、紐卡素的艾迪賀維、阿士東維拉的艾馬利及富咸的馬高施華，惟曼聯的坦夏格名落孫山，或與球隊在英超敗陣9次有關。

森林愛華頓誓搶分護級

熱刺證莫拉自由身離隊

另外，分別只多尾三列斯聯3分和1分的尾五球隊諾定咸森林及尾四的愛華頓，今晚分別迎戰阿仙奴和作客狼隊時誓須搶分護級，而熱刺對賓福特前證實，翼鋒盧卡斯莫拉季尾會以自由身離隊。