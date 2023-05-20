前四之爭白熱化 雙紅拉鋸無失分餘地 紐卡素大破白禮頓 距重返歐聯欠一勝

般尼茅夫vs.曼聯 now621台 晚上22：00直播

利物浦vs.阿士東維拉 now622台 晚上22：00直播

紐卡素昨在英超補賽，憑隊長捷比亞兩次開出死球，先令白禮頓鋒將安達夫擺烏龍，以及助隊友丹般恩迎頂倒戈破網，攻入個人今季英超開齋球，為「喜鵲」在上半場領先2：0。安達夫在下半場初段將功補過追回一球，但白禮頓全場67%控球率也未能收復失地，結果在末段輸兩次反擊，被主隊中鋒哥林威爾遜單刀破網，再助攻中場般奴古馬雷斯射入空門，終令「海鷗」慘負1：4。

白禮頓鋒將安達夫入球烏龍各一

紐卡素賽後36戰69分續排第3，領先踢少一場排第4的曼聯3分。排第5的利物浦36戰得65分，餘下兩輪最多取得71分下，喜鵲只要再贏一場便肯定前四衝線，取得參加下季歐聯資格，下仗於下周二續在聖占士公園球場對護級分子李斯特城，以及煞科日作客車路士。至於白禮頓35戰58分排第6，踢少一場下領先熱刺及阿士東維拉1分，保持下屆歐洲賽資格機會，但35戰66分的曼聯今晚若作客從已護級成功的般尼茅夫全取3分，海鷗便會正式無緣前四。

曼聯今季聯賽主場戰績強勁17仗僅1負，但作客18戰7勝3和8負，本月初接連不敵白禮頓及韋斯咸全失6分。「紅魔」餘下3輪對手除了般尼茅夫，還有主場對車路士及富咸，只要在3仗兩勝取6分，就肯定可力壓死敵利物浦成為前四。車路士除了明晚作客曼城，最後兩仗對曼聯及紐卡素，成為英超爭冠及前四關鍵。曼聯領隊坦夏格昨提及，上仗缺陣的前鋒拉舒福特因近日生病而上陣成疑。而31歲中堅菲爾鍾斯落實將於完季約滿離隊，結束12年紅魔生涯。

高普被罰禁賽 無緣領軍鬥維拉

另邊廂，利物浦領隊高普因上月對熱刺一仗批評球證執法，昨被英格蘭足總罰停賽兩場，其中一場緩刑，意味他只會今晚主場迎戰阿士東維拉缺陣，煞科作客修咸頓可復出。此外，高普昨證實前鋒羅拔圖法明奴及時傷癒可候命，代表這名31歲巴西籍鋒將有望在晏菲路球場告別球迷。「紅軍」上仗作客3：0大勝李斯特城期間，已有球迷歌頌法明奴的名字。