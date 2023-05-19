拿度髖傷棄戰法網 計劃明年掛拍

19年來首次缺席 無緣衛冕

下月將踏入37歲的拿度受髖關節傷勢影響，本年1月在澳洲公開賽次圈出局後，未再出戰任何賽事，昨在其家鄉馬略卡島的網球學校表示將棄戰法網，意味這名曾在該大滿貫奪冠14次的「泥地王」，將無緣競逐衛冕。他說道：「這（退賽）不是我的決定，而是我的身體。」他又稱暫時未能確定復出時間，只謂復出前仍會休戰多數個月，意味他很大機會缺席溫布頓及美網兩大滿貫。他更透露明年或是其職業生涯的最後賽季，「我不能100%的肯定，因為你永遠不知道未來會發生什麼事情」。

法網將於本月28日在巴黎揭開戰幔，「壞孩子」基茲奧斯的經理人昨亦透露，該澳洲球手月初在家中遇劫，疑因救母心切衝入房間時扭傷，無奈只能提早宣布退出。

佐高域羅馬賽8強止步

此外，佐高域在羅馬網球大師賽8強戰遭年僅20歲的小將魯尼以盤數2：1淘汰，衛冕失敗之餘更是他自2013年後首次在此賽事無緣4強，他說：「艾卡拉斯會重奪世界第一，魯尼也是很有天份，而且活力十足。這些後起之秀已準備就緒，爭取成為網壇新勢力。」「一姐」施維雅達則在女單8強賽與雷芭堅娜戰至第3盤時，因大腿受傷退賽。她賽後稱需要多等幾天才會知道傷情。