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體育

熱火延續黑馬本色 東決下半場發威 挫塞爾特人旗開得勝

【明報專訊】邁阿密熱火昨於NBA季後賽延續強勢，這支東岸8號種子憑占美畢拿下半場取得20分、全場共得35分，作客以123：116擊敗波士頓塞爾特人，在東岸決賽先拔頭籌，兩隊將於明早再度交手。至於丹佛金塊在今早8時半西岸決賽第2場鬥洛杉磯湖人，力爭在主場再下一城。

金塊vs.湖人 體通天下 早上08：30直播

熱火在東岸決賽初段表現慢熱，半場落後塞爾特人57：66。不過，熱火下半場極力反撲，第3節全隊26投17中，以逾六成命中率打出一波46：25的攻勢，刷新隊史的季後賽單節得分紀錄，當中史路斯單節獨得13分，畢拿亦有12分進帳，助熱火一舉反超前12分。

塔圖決勝節頻失誤埋輸波伏線

塞爾特人於決勝節開局連取7分，一度縮窄差距，但主將塔圖在關鍵時刻頻頻失誤；反觀熱火點點開花，共6人得分上雙，包括畢拿射入全場最高的35分，終帶領球隊以123：116險勝，在東岸決賽領先場數1：0。

熱火能夠延續「黑馬」本色，以第8種子身分挑戰前列球隊，當家主將畢拿在今季季後賽已經有5場得分逾30，是球隊取得佳績的關鍵。不過，這名33歲前鋒歸功隊友，直言球隊眾志成城，令自己打出最佳水準，「我能打出好表現，全因隊友造就。他們在比賽時不會為我設置限制，他們相信我的能力，我相信這是所有籃球員都想要的，被隊友信賴和欣賞」。

塞爾特人在下半場共出現10次失誤，同時外圍失守，全場遭熱火射入16球三分，此役得30分的塔圖坦言要承擔輸波責任，而射入22分的謝倫布朗賽後表示，球隊在下半場欠鬥心，「己隊好像打常規賽一樣，但這是一場東岸決賽，我們要更加拚命，下場一定要表現得更好」。

76人炒主帥 夏登今夏或離隊

另外，費城76人在東岸4強止步，球隊隨即解僱主帥李華士，據悉今季表現出色的後衛夏登，則有意跳出合同，以自由身尋求一支有力爭標的球隊，簽下4年長約。

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