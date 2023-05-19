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體育

何詩蓓100自締本年世界最快 環地中海游泳賽巴塞站封后 連續兩站奪冠

【明報專訊】環地中海游泳系列賽周三上演巴塞隆拿站賽事，香港「女飛魚」何詩蓓在100米自由泳決賽游出52.50秒率先觸池，連續兩站贏得此項目冠軍，同時寫下今季女子100米自由泳的世界最快時間。

何詩蓓日前在法國首站賽事得2金1銀，包括在50米自由泳破港績達巴黎奧運A標，拿下個人第4張奧運入場券。她在巴塞隆拿站延續強勢，在首日的女子100米自由泳初賽先53.53秒排首名晉級，隨後在決賽以52.50秒首名觸池，比起次名的荷蘭隊泳手史甸貝根快0.95秒，大熱封后。

快亞軍泳手接近一秒

何詩蓓在法國站的100米自由泳曾游出52.85秒奪金，她在今站再把時間推前，成功超越澳洲籍泳手奧嘉拉簡（52.63秒），寫下今季世界最快時間，這也是其生涯第3快的成績，稍慢於她在前年東京奧運初賽成績（52.40秒），以及該屆決賽寫下的香港紀錄（52.27秒）。

何甄陶50自決賽得第6

另外，何甄陶在男子50米自由泳決賽游出22.30秒得第6。200米蛙泳方面，香港紀錄保持者趙浩俊（Adam Chillingworth）在決賽游出2分13.35秒，同樣以第6名完成賽事；而麥世霆及黃培燊則於B組決賽分別得第9及第15名。

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