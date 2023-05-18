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體育

體壇快訊：林芷煖澳洲隊首戰敗陣

【明報專訊】殘疾羽毛球手林芷煖日前公布改為代表澳洲隊，昨於巴林國際賽參加轉隊後首戰，在SU5級女單首圈以10：21、13：21不敵中國隊球手。港隊首日有SH6級的林貞榕及WH1、2級混雙的陳浩源伙比利時籍球手旗開得勝。另外，在中國蘇州舉行的蘇迪曼盃8強全數誕生，其中韓國隊昨爆冷直落3場擊敗日本隊，在D組首名出線。

F1意分站因暴雨取消

意大利北部近日暴雨成災，亦影響世界一級方程式（F1）。多支車隊因水浸問題，未能進入伊莫拉賽車場備戰。賽會終公布原定明日展開的艾米利亞羅馬涅站取消，稱決定是安全和負責任做法。由於賽程頻密難補賽，全季料減至22站。

巴塞傳2億年薪斟美斯

巴塞隆拿為邀巴黎聖日耳門（PSG）的美斯回巢，據報已開出年薪2500萬歐元（約2.1億港元）的兩年合約，並傳言PSG已接洽熱刺箭頭哈利卡尼的經理人，商討轉會可行性。沙特職業聯賽方面，基斯坦奴朗拿度（C朗）射入12碼，助艾納沙2：0挫艾爾泰，追至落後此輪和波的榜首伊蒂哈德3分，保持後上封王的機會。

亞協查東運會決賽打鬥

印尼隊日前在東南亞運動會男子足球決賽加時5：2擊敗泰國隊，相隔32年再奪金，但賽事末段出現兩次大規模打鬥，合共4人被逐。亞洲足協已就「暴力行為」立案調查，泰國足總則就事件致歉，特別指出教練團未能在高壓下保持冷靜。

奧巴美揚重返加蓬隊

奧巴美揚昨稱在和加蓬總統邦戈的「如父子般的對話」後，決定回歸國際賽。這名33歲的車路士前鋒去年5月退出國家隊，目前他上陣72次入30球。貝迪斯中場古亞達度宣布退出墨西哥隊。36歲的他於2005年首在國際賽披甲，迄今擁有墨軍最多的181頂喼帽，並曾出席5屆世界盃。

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