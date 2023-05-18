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體育

約基治大三元 金塊填湖拔頭籌

【明報專訊】丹佛金塊昨在NBA西岸決賽憑約基治交出「大三元」，主場以132：126力克洛杉磯湖人，場數領先1：0。至於波士頓塞爾特人在今早則於東岸決賽首場迎戰邁阿密熱火。

金塊此役火力全開，約基治交出34分、21籃板、14助攻，成為聯盟史上首位在季後賽兩場錄得30分、20籃板、10助攻的球員，加上查美梅利貢獻31分，倒戈的卡度維普爾亦有21分進帳，助球隊以6分優勢勝出。

湖人雖有「一眉」安東尼戴維斯轟入40分及摘下10籃板，惟未能扭轉敗局，但他認為球隊末段派八村壘守約基治收奇效。至於約基治賽後也識英雄重英雄，稱「一眉」是聯盟中最有天分的球員。他提到第3節尾在對方面前壓哨射入三分時，笑言「有時運氣站在我們這邊」。

馬刺隔26年再獲狀元籤

76人炒李華士

至於今季在西岸包尾的聖安東尼奧馬刺在昨日的NBA選秀抽籤中，繼1987和97年後再獲狀元籤。被視為狀元大熱的法籍超新星雲班耶馬受訪時說：「因為柏加和迪奧，讓法國與馬刺之間有特殊聯繫，幾乎整個法國都希望馬刺抽到狀元籤。」

另外，費城76人在東岸4強不敵塞爾特人，球隊昨宣布解僱李華士，令他成為繼貝頓賀沙和蒙迪威廉斯後，今季第3名因球隊出局被炒的教頭。日前再於社交網直播亮槍的摩蘭特，坦承讓支持者失望，並會為自己的行為負全責。

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