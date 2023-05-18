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體育

摩連奴再戰沙比 羅馬守勢冀保勝 戴巴拿艾沙拉維恐齊缺陣

【明報專訊】歐霸4強明晨舉行兩場次回合比賽，分別是首戰各一言和的西維爾返回主場再鬥祖雲達斯，以及利華古遜主場迎戰羅馬。利、羅之戰既是兩帥沙比阿朗素與摩連奴的師徒再戰，並料是一場矛盾之戰，據報摩帥在首回合主場拔頭籌下，此役出征勢再「泊大巴」爭取首入決賽。

利華淘汰賽7仗9人建功

羅馬首回合憑20歲中場艾度亞度保夫下半場一箭定江山，以1：0小勝利華古遜，亦令摩連奴與昔日皇家馬德里愛徒沙比阿朗素首次交鋒勝出。鑑於「首都狼」次回合作客，以及鋒將保羅戴巴拿及艾沙拉維恐因傷，繼日前意甲打和博洛尼亞後再度避戰，勢令摩帥續以堅壁清野戰術保住優勢。

惟歐聯出局球隊的利華，在轉戰歐霸的7場比賽入14球，而建功球員多達9人，當中被視為德國足球新希望的20歲小將進攻中場科利安華迪斯已入3球和交出兩次助攻，另需留意的是，幾名年輕球員如中場艾斯基爾柏拉斯奧斯、前鋒穆沙戴亞比、阿當賀錫克及翼鋒阿文尼艾利等，今季都能為這暫排德甲第7位的球隊帶來朝氣。同日祖雲達斯作客西維爾，有中場保羅普巴及中堅邦路斯因傷缺陣，36歲的邦路斯更宣布明夏將掛靴。敵軍有拉美拿停賽外，其中場拍檔蘇索亦上陣成疑。

歐洲協會聯賽（歐協聯）4強次回合方面，首回合主場以2：1反勝阿爾克馬爾的韋斯咸，明晨作客不敗便可闖入決賽；而首回合主場負巴素利1：2的費倫天拿則需凱旋才可過關。費倫現於意甲排第8，其另一目標是在下周中在意大利盃決戰國際米蘭。

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