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體育

國米雙殺米蘭坐亞望冠 拿達路奠勝 稱阿根廷奪世盃經驗助爭標

【明報專訊】國際米蘭昨晨於歐聯4強次回合的米蘭打吡大戰，憑拿達路馬天尼斯一箭定江山，以1：0小勝同市宿敵AC米蘭，兩回合計以3：0大捷，季內第4次擊敗對方，亦繼2009/10年球季後再次晉級決賽。拿達路賽後談及半年前代表阿根廷隊世界盃封王，希望有助國米一搔13年之癢，稱雄歐洲。

首回合落後兩球的AC米蘭積極反撲，惟巴謙戴亞斯和拉菲爾利亞奧的攻門都未能考驗對方門將奧拿拿。完半場前，國際米蘭中場米希達利恩因傷退下火線，由波索域入替。易邊後，「紅黑軍團」始終無法追近總比數，戰至74分鐘更被國米先開紀錄。後備入替的盧卡古禁區內面對守將夾擊後，傳給拿達路馬天尼斯窄位射破邁治蘭十指關。米蘭兩分鐘後調入鋒將奧歷治及中場沙利麥卡斯，卻終無補於事，終以一球敗走，總比數輸0：3。

盧卡古近12仗場均參與1入球

國米今年分別在意甲、意大利盃和歐聯兩回合都能擊敗米蘭，繼1973/74年球季後再次單季內四殺對方。國米過往5次在決賽成績是3勝2負，對上一次是09/10年球季在摩連奴執教下在決賽以2：0擊敗拜仁慕尼黑，連同國內聯賽及盃賽，取得「三冠王」佳績。

昨仗一箭定江山的拿達路近期狀態大勇，今季上陣52場入25球，當中近9仗入7球，他賽後說：「我在世界盃體會過，只要我們夠團結，方向一致，事情就變得容易。」拿達路目前在米蘭打吡一共攻入8球，是歷來第7多的球員，排第1的是烏克蘭「軍刀」舒夫真高的14球。至於以往曾五度攻破米蘭大門的盧卡古，這兩仗雖「食白果」，但連同此役的穿針引線，各項賽事近12次為國米披甲入7球和貢獻5次助攻。

國米下周中先爭意盃

除了歐聯決賽外，國米同時已打入意大利盃決賽，他們會在下周中出戰目前意甲排第8的費倫天拿，力爭衛冕及取得今季首冠。反觀米蘭歐聯出局後，爭取下季歐聯參賽資格的唯一方法便是通過聯賽，惟他們現時意甲排第5，落後第4的拉素4分，剩餘3場面對森多利亞、祖雲達斯和維羅納的賽事必須要全勝，並寄望拉素失分或「老婦人」被扣分，才有望重返前四。

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