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體育

湖人冀破金塊高原堡壘 勢車輪戰消耗約基治

【明報專訊】NBA西岸決賽今早8時半掀起戰幔，洛杉磯湖人將與丹佛金塊合演2020年的翻版對決。「紫金兵團」主帥達雲咸直言，金塊當家中鋒約基治實力強橫，球隊將嚴陣以待，盼「一眉」安東尼戴維斯可領軍守住這名來自洛磯山脈的「怪獸」。

金塊vs.湖人 體通天下 早上08：30直播

湖人在2020年的「泡泡賽區」的西岸決賽，曾以場數4：1淘汰金塊，最終問鼎總冠軍。兩軍在今季恢復主客制下再度碰頭，湖人在首戰將作客金塊，主力勒邦占士直言將遇上考驗，因金塊的主場波爾體育館位於海拔約1600米高的洛磯山脈，「我們會比平時更容易疲累，主要在第1、2節有此感覺，但我們在這邊逗留幾日就可適應」。

金塊捲土重來 實力更勝3年前

湖人將帥續指，金塊的實力比起3年前有顯著進步，除了查美梅利傷癒復出，約基治更是近况大勇，這名上兩屆常規賽最有價值球員（MVP）在西岸4強擊敗鳳凰城太陽的系列賽中，交出場均「大三元」34.5分、13.2個籃板和10.3次助攻。湖人主帥達雲咸形容約基治為「在洛磯山脈等待我們的怪獸」，一眉需要扛下防守對方的重任，「戴維斯將會在開賽時跟他對位，但己隊不同球員需聯手協防，盡量消耗約基治」。

帶領金塊成為西岸「一哥」的約基治，則稱湖人在季中交易截止日後脫胎換骨，在季後賽亦表現出色，「對我們來說，這支湖人基本上是全新的球隊」。不過，這名28歲中鋒直言金塊近年有艾朗哥頓、卡度維普爾等沙場老將加盟，比3年前更具經驗及更團結。

同日選秀抽籤 準狀元花落誰家揭盅

另外，NBA在今早8時在芝加哥舉行選秀抽籤，在東、西岸包尾的底特律活塞和聖安東尼奧馬刺，以及西岸尾二的侯斯頓火箭，同樣獲14%機會抽中狀元籤，並有逾五成機率取得前4籤位，今季選秀大會將於6月23日舉行。法籍超新星雲班耶馬（圖）被視為今季狀元大熱，這名身高7呎4吋的前鋒現效法國球隊大都會92，去年曾助ASVEL在法甲奪冠，且連續兩季獲選為法甲最佳年輕球員。

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