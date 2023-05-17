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體育
2023年5月17日星期三
曼城誓斬艦復仇 力爭三冠王 後上殺手根度簡未定去向
利物浦七連勝續爭前四 沙拿帽子戲法助攻 輕取李斯特城
逾8萬人參加巴塞勝利巡遊
南區周六菁英盃會師理文爭標 先選10隊最佳U22新星
外交部：孫准浩涉受賄被遼寧公安拘留 今見韓國外交人員
足壇快遞：米堡爭升班再戰高雲地利
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湖人冀破金塊高原堡壘 勢車輪戰消耗約基治
遼寧4場橫掃浙江 衛冕CBA
傅家俊冀職業外卡助返前64
體壇快訊：陳浩源泰國穿金戴銅賀母親節
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【明報專訊】（請看附圖）
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