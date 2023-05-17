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體育

利物浦七連勝續爭前四 沙拿帽子戲法助攻 輕取李斯特城

【明報專訊】利物浦昨在英超憑穆罕默德沙拿助攻「帽子戲法」，造就居迪斯鍾斯梅開二度，作客3：0輕取深陷降班邊緣的李斯特城。「紅軍」七連勝後續以多踢一場相差1分，進逼紐卡素及曼聯的前四席位，不過領隊高普仍稱爭四主導權不在手中。

高普：不認為喜鵲紅魔會失手

沙拿昨先在上半場兩度傳予居迪斯鍾斯建功，下半場71分鐘在禁區外罰球作勢射門但踩後，令右閘阿歷山大阿諾特射入世界波，助紅軍作客3球淨勝李斯特城，賽後36戰65分確定下季至少可戰歐霸，維持多踢一場下落後紐卡素及曼聯1分，餘下兩仗將主場對阿士東維拉及作客篤定降班的榜尾修咸頓。李城36戰30分續留尾二第19名，離尾四愛華頓差2分，護級形勢仍危。看守領隊甸思史密夫直言，若以目前陣容成功護級，將是了不起成就。

問到爭前四機會時，高普稱球隊能擺脫此前低迷狀態已屬不易，仍稱主導權不在手中，「他們（紐卡素和曼聯）會失手嗎？我認為不太可能，但如果他們失手，我們一定要準備好，爭取最後兩場全勝」。利物浦昨落實將於今夏到訪新加坡參加季前熱身賽，7月30日對李斯特城、8月2日鬥拜仁慕尼黑。

曼聯借將沙比薩因傷收咧

另邊廂，曼聯證實中場沙比薩因半月板受傷提早今季收咧，這名季中由拜仁慕尼黑借至的29歲奧地利國腳，據報他傾向留隊，曼聯將與拜仁討論其去留。

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