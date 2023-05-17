曼城誓斬艦復仇 力爭三冠王 後上殺手根度簡未定去向

曼城vs.皇家馬德里 now643台 明晨03：00直播

「我們是全歐唯一仍在所有重要賽事中角逐錦標的球隊，或許最後我們未能囊括所有冠軍，人們會說我們不夠好，甚至是一支『失敗的』球隊，但在我而言，此時此刻能夠來到三冠在望的階段，已稱得上是夢想成真。」哥迪奧拿日前在英超作客3：0擊敗愛華頓後有感而發，直言曼城今季表現「已經成功」，惟比起英超三連霸，能夠首次在歐聯登頂，以至衝擊「三冠王」偉業，如今已非如哥帥當初所言的「鏡花水月、遙不可及」。

憑中場奇雲迪布尼遠射建功，曼城首回合作客得以與皇家馬德里戰成1：1平手。回師主場出擊的曼城，過去4次對作客的銀河艦隊都能保不敗而回（2勝2和）。此外，曼城在各項賽事已經連續22場攻破對手大門，而且取得18勝4和不敗佳績，當中最近兩場聯賽連續梅開二度的根度簡，更獲隊友拿樸迪大讚為球隊目前最佳的後上殺手。哥帥賽後也強調這名32歲德國悍將對中場保持平衡「非常重要」，希望會方能盡全力留住下月約滿、目前仍未決定去向的根度簡。

皇馬上屆補時連入兩球反勝

曼城在上季歐聯4強次回合作客領先1球下，完場前被洛迪高高斯連入兩球，再於加時被賓施馬以12碼攻破大門，兩回合計負5：6飲恨，今屆志切報回被淘汰之仇，惟今仗將創下史上領軍出戰最多歐聯賽事（191場）的皇馬主帥安察洛堤絕非善男信女。皇馬在首回合不但以熟悉英超球隊踢法的中堅魯迪格，成功封殺炙手可熱的曼城射手艾寧夏蘭特只得21次觸球兼全場「食白果」，還有擅長高速插上的雲尼斯奧斯祖利亞及經驗老到的賓斯馬，也是主導皇馬反擊的重要鋒將，尤其賓施馬的90個歐聯入球中，有20個是從英格蘭球會身上取得，堪稱是「英超剋星」。

藍月今夏訪日友賽水手拜仁

另外，曼城今年暑假將赴亞洲作季前熱身之旅，7月23日先友賽上季日職冠軍橫濱水手，3日後與哥帥前東家拜仁慕尼黑交鋒，兩仗都安排在東京的國立競技場作賽。