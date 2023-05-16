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體育

港足U22開操迎亞盃外 大港腳擬9月約戰土庫曼澳門

【明報專訊】港足U22為備戰9月舉行的U23亞洲盃外圍賽，昨於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開集訓，並會參戰本月底的港會七人賽。主帥司徒文俊稱大軍下月將出外踢兩場友賽，並透露這次作客距離偏遠，「前後要飛十多小時」。至於到場觀操的港足主教練安達臣，則表示9月國際賽期擬約戰土庫曼隊及澳門隊，備戰10月的2026年世界盃亞洲區外圍賽首圈。

港足U22是次初選共徵召32人，惟昨首課操練僅16人出席。司徒文俊表示，除了理文和冠忠南區的球員尚要出戰周六的菁英盃決賽，部分球員則正在休假，獲准延遲報到，「對他們而言這是僅有的休季時間，讓他們唞唞」。港足U22將挑選10名球員出戰本月27及28日的港會七人賽，分組賽對手包括英超球會白禮頓及狼隊的青年軍。司徒文俊明言只視該賽事為是次集訓活動之一，重點仍是放在9月初的U23亞盃外，但仍希望麾下從中了解自己與外國球員在對抗性方面等差距。

U22本月底先戰港會七人賽

司徒文俊又說，港足U22下月將出外與一支亞洲國家梯隊友賽兩場，詳情尚待對方足總確認，但稱對手並非過往時常對壘的東南亞國家，「這次都偏遠，前後要飛十多小時」，希望藉此熟習不同地區對手的足球風格，「港足過去約戰都比較被動，在可行情况下能跟不同風格、文化的對手友賽，對球員都有好處」。

準入籍兵米高下月可回港跟操

昨到場觀操的港足主教練安達臣，被問及大港腳未來計劃時，除了下月預定作客越南隊及落實主場迎戰泰國隊後，緊接9月的國際賽期對手亦有初步腹稿，暫定友賽土庫曼隊及澳門隊，盼藉此為10月世盃外首圈準備，「世盃外將面對較弱的對手，因此9月友賽希望約戰實力較相近的對手，讓港足嘗試踢得進取，製造更多入球爭勝」。土庫曼隊目前世界排名第137名，較香港高10名，澳門則排第182名。安達臣另透露，效力德丙恩高斯達特U19的晨曦名宿哥連斯之子米高（Michael Udebuluzor），雖尚未成功申領特區護照，但該名原籍尼日利亞的前鋒，下月仍有望返港跟隨大港腳操練。

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