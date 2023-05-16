體壇快訊：吳卓恩破殘疾200蛙世績

傅家俊獲發外卡續戰職業

香港桌球一哥傅家俊昨於社交網宣布，獲世界桌聯頒發未來兩季職業巡迴賽「外卡」。至於「四眼Cue后」吳安儀周日於英國女子桌球公開賽8強，以局數2：3反負中國新星白雨露，世界排名積分屈居宿敵伊雲絲之下，未能重返世界前2，錯過直奪職業巡迴賽「外卡」的機會。

盧善恩瑞典賽摘銀

香港羽毛球代表盧善恩繼上周於盧森堡公開賽女單奪銅後，昨在瑞典羽球公開賽首次躋身成年賽女子單打決賽，這名20歲球手直落以12：21及14：21告負，仍摘一面銀牌。另外，港羽U17男子隊昨出戰印尼青少年團體邀請賽，在4強不敵東道主球隊摘銅。

梁嘉儒中國公路聯賽奪金

香港單車隊昨完成中國公路單車聯賽第2站，取得1金3銀2銅，其中港隊在壓軸的男子個人賽由梁嘉儒奪金，女子組則有李思穎取得銀牌。另外，環意單車賽完成9站後，世界冠軍伊雲尼甫重奪總成績領先，但賽後確診新冠病毒而退賽，由謝連特湯馬士接過粉紅戰衣。

韓國腳孫准浩遼寧被捕

韓國駐華大使館昨確認，中超山東泰山的31歲韓國隊中場孫准浩，上周五起被遼寧警方扣查。內地傳媒指孫准浩被捕與泰山操控球賽案件有關，但未知他是涉案還是協助調查。中國外交部昨稱暫未了解事件。