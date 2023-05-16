體壇快訊：吳卓恩破殘疾200蛙世績

【明報專訊】年僅13歲的香港殘疾游泳代表吳卓恩在德國舉行的殘疾人游泳世界系列賽柏林站，在SB6級女子200米蛙泳決賽游出3分20.58秒破世界紀錄，以總分928分奪得金牌。吳卓恩早前在新加坡站女子100米蛙泳摘銅，取得杭州亞殘運入場券及達到明年巴黎殘奧A標成績。
傅家俊獲發外卡續戰職業
香港桌球一哥傅家俊昨於社交網宣布，獲世界桌聯頒發未來兩季職業巡迴賽「外卡」。至於「四眼Cue后」吳安儀周日於英國女子桌球公開賽8強，以局數2：3反負中國新星白雨露，世界排名積分屈居宿敵伊雲絲之下，未能重返世界前2，錯過直奪職業巡迴賽「外卡」的機會。
盧善恩瑞典賽摘銀
香港羽毛球代表盧善恩繼上周於盧森堡公開賽女單奪銅後，昨在瑞典羽球公開賽首次躋身成年賽女子單打決賽，這名20歲球手直落以12：21及14：21告負，仍摘一面銀牌。另外，港羽U17男子隊昨出戰印尼青少年團體邀請賽，在4強不敵東道主球隊摘銅。
梁嘉儒中國公路聯賽奪金
香港單車隊昨完成中國公路單車聯賽第2站，取得1金3銀2銅，其中港隊在壓軸的男子個人賽由梁嘉儒奪金，女子組則有李思穎取得銀牌。另外，環意單車賽完成9站後，世界冠軍伊雲尼甫重奪總成績領先，但賽後確診新冠病毒而退賽，由謝連特湯馬士接過粉紅戰衣。
韓國腳孫准浩遼寧被捕
韓國駐華大使館昨確認，中超山東泰山的31歲韓國隊中場孫准浩，上周五起被遼寧警方扣查。內地傳媒指孫准浩被捕與泰山操控球賽案件有關，但未知他是涉案還是協助調查。中國外交部昨稱暫未了解事件。