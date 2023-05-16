巴塞打吡戰輕勝 提前4輪重奪西甲冠軍

完場後中圈慶祝變逃跑

巴塞隆拿昨憑利雲度夫斯基梅開二度、以及兩閘巴迪及祖利斯古迪的入球，在53分鐘已領先4：0。愛斯賓奴尾段由查維普亞度及祖斯奴追回兩球，但無阻巴塞全取3分，賽後34戰85分拋離次席皇家馬德里多達14分，相隔3季再次聯賽封王，亦是球會史上第27個西甲冠軍。然而賽後發生小插曲，當巴塞球員在中圈慶祝時，有部分愛斯賓奴球迷突破球場保安防線，企圖阻止宿敵慶祝，驚動到防暴警察，一眾巴塞球員最終匆匆返回更衣室。

沙維以教練身分贏得首個西甲錦標，連同球員時代更9次稱霸西甲。他稱這座冠軍對球會未來發展十分重要，「可以代表球隊現正在一條正確的路上，我們必須繼續向這方向前進。在加泰羅尼亞打吡封王，就像寫好的劇本，感覺非常美妙」。早前落實完季離隊的隊長布斯基斯稱，這個冠軍得來不易，又向球迷承諾會在不久將來再次見面，「我對球隊今季的表現感到十分自豪，可以這樣離去令我開心」。同樣贏得聯賽冠軍的巴塞女足，亦會參與開蓬巴士勝利巡遊。