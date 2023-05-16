阿仙奴爆冷吞白禮頓3蛋 奧迪加特：爭標無望 曼城下仗拆車即封王

馬天尼利傷出 杜沙特倒戈送禮

阿仙奴昨主場出擊卻發揮水準以下，控球率及攻勢均被今季「巨人殺手」白禮頓反客為主佔優，左翼加比爾馬天尼利更於20分鐘傷出，入替的李安度杜沙特其後曾切入禁區勁射中楣，幾乎倒戈建功。白禮頓於51分鐘打破僵局，左閘佩華斯艾斯度比倫傳中，「兵工廠」中堅基維奧門前被踩甩波砵倒地，令客軍小將安斯素無人看管下近門頂入。落後的阿仙奴續患得患失，完場前再失兩球，杜沙特在86分鐘後場傳失球彈中對手，落在客軍前鋒安達夫用笠射收死門將蘭斯達爾，這名後備鋒將在補時6分鐘遠射被撲出不遠，艾斯度比倫補射埋齋，令「海鷗」作客酋長球場淨勝3球。

兵工廠吞下今季聯賽主場第2場敗仗，領隊阿迪達承認球隊表現欠佳，尤其最後兩個失球差勁，為此向球迷致歉。他稱只要數字上仍可爭標，仍會堅持到底，但中場奧迪加特認為，英超爭標形勢已結束，「感覺很難受，但我們必須誠實面對」。傷出的馬天尼利完場前回球場安慰隊友時，被發現左腳戴上護具，未知餘下兩仗能否上陣。白禮頓主帥迪沙比承認，兩名中場阿歷斯麥亞里士打及摩西斯卡些度，均有可能今夏離隊轉投列強。