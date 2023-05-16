國米誓闖決賽解財困 利亞奧復出 A米爭收復失地

國際米蘭vs.AC米蘭 now643台 明晨03：00直播

獎金助國米續約迪斯高

國際米蘭上周憑迪斯高及米希達利恩在比賽初段各建一功，在首回合以2：0擊敗AC米蘭，今季四度交手第3次挫宿敵。「藍黑軍團」此前一直盛傳財困而今夏需出售部分主力，《米蘭體育報》報道，國米若能夠自2010年後再次打入歐聯決賽，將獲得高達1.01億歐元（約8.68億港元）的歐聯獎金，最高可達1.45億歐元，屆時將可用作跟迪斯高、迪維積及巴斯東尼等人續約，同時今夏或無需出售拿達路馬天尼斯及尼高路巴列拿等球星套現。《羅馬體育報》報道，國米有意以年薪500萬歐元跟37歲老將迪斯高續約一年，但前提必須確保下屆續戰歐聯。國米現於意甲35戰66分排第3名，領先排第5的AC米蘭5分。雖然在4強領先兩球，不過主帥施蒙尼恩沙基提醒麾下要延續首回合時的強勢表現，在次回合盡快粉碎對手反勝懸念。

祖雲意甲慘勝克雷莫納

普巴正選24分鐘再傷

AC米蘭在日前意甲作客爆冷以0：2負史柏斯亞，近况兩連敗。逾千名球迷日前聚集在球隊訓練場外，表示以行動支持職球員。首回合缺陣的主力翼鋒拉菲爾利亞奧已復操，有望復任正選。主帥皮奧利期望球隊能踢出「一場可被載入史冊的比賽」，力求收復兩球失地，「如果我們專注及踢出自身風格，就能夠擊敗國際米蘭」。

意甲方面，祖雲達斯昨憑法基奧利及基爾臣比爾馬在下半場各建一功，主場以2：0挫克雷莫納，35戰69分續排第2名，但今季首次正選的法國隊中場保羅普巴，僅上陣24分鐘又再次受傷，離場時更哭成淚人，賽後證實拉傷左大腿四頭肌，勢缺陣周五歐霸4強次回合作客西維爾，甚至提早收咧。至於拿玻里作客以0：2負蒙沙，本月初鎖定意甲冠軍後首次落敗。羅馬作客0：0悶和博洛尼亞後，在聯賽連續5場失分，尚餘3輪離第4的拉素相差6分，爭前四勢危。