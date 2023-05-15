體壇快訊：港隊男佩世團32強止步

艾卡拉斯篤定返世一

20歲西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯昨於羅馬網球大師賽男單64強，僅花1.5小時以直落兩盤6：4、6：1擊敗同胞雲路拉斯闖32強。他將力壓佐高域重上世界排名第1，並會獲得本月底展開的法國公開賽頭號種子。另外，法網公布今年獎金增長達12.3%，當中在單打前數圈出局，以及輪椅賽的增幅較顯著。

戴資穎領台蘇盃拔頭籌

羽毛球蘇迪曼盃昨假中國蘇州開打，中華台北隊在C組首戰以場數4：1擊敗印度隊先拔頭籌；當中領銜出戰的戴資穎在女單以2：1力克勁敵仙杜胡。同組的馬來西亞隊在李梓嘉帶領下，以場數5：0大勝澳洲隊。東道主中國隊則於A組以5：0挫埃及隊。

馬昆斯法國站復出再炒車

世界電單車錦標賽（MotoGP）法國站正賽，Honda車隊的6屆世界冠軍馬昆斯，自3月的葡萄牙站開鑼戰炒車後傷癒復出，排第2起步的他末段居次下再次炒車，無緣頒獎台。排頭位的Ducati車手巴拿亞則在初段同告炒車退賽，令總成績居首的他優勢減至1分。