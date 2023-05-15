明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：港隊男佩世團32強止步

【明報專訊】香港佩劍隊昨分途出擊世界盃團體賽，男隊在西班牙站32強以37：45不敵格魯吉亞隊，無緣晉級。女隊則在格魯吉亞站32強先以45：42險勝加拿大隊，隨後16強以31：45負4號種子意大利隊，轉戰名次賽並以第11名作結。

艾卡拉斯篤定返世一

20歲西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯昨於羅馬網球大師賽男單64強，僅花1.5小時以直落兩盤6：4、6：1擊敗同胞雲路拉斯闖32強。他將力壓佐高域重上世界排名第1，並會獲得本月底展開的法國公開賽頭號種子。另外，法網公布今年獎金增長達12.3%，當中在單打前數圈出局，以及輪椅賽的增幅較顯著。

戴資穎領台蘇盃拔頭籌

羽毛球蘇迪曼盃昨假中國蘇州開打，中華台北隊在C組首戰以場數4：1擊敗印度隊先拔頭籌；當中領銜出戰的戴資穎在女單以2：1力克勁敵仙杜胡。同組的馬來西亞隊在李梓嘉帶領下，以場數5：0大勝澳洲隊。東道主中國隊則於A組以5：0挫埃及隊。

馬昆斯法國站復出再炒車

世界電單車錦標賽（MotoGP）法國站正賽，Honda車隊的6屆世界冠軍馬昆斯，自3月的葡萄牙站開鑼戰炒車後傷癒復出，排第2起步的他末段居次下再次炒車，無緣頒獎台。排頭位的Ducati車手巴拿亞則在初段同告炒車退賽，令總成績居首的他優勢減至1分。

上 / 下一篇新聞