劉慕裳K1摩洛哥站摘銀 何詩蓓環地中海賽50自破港績 添奧運入場券

劉慕裳在K1超聯摩洛哥站表現強勢，在小組賽兩戰全勝晉級，及後再淘汰日本和德國隊對手闖決賽，繼1月開羅站後再與日籍星將清水希容交手。港將在決賽使出一套「北谷屋良公相君」得44.1分，至於清水希容則於「知花公相君」應戰並得44.6分，最終港將以0.5分之差獲得亞軍，同時延續其14項國際賽皆有牌落袋的走勢，惟未能繼2018年後再於此福地封后。另一港將曾綺婷則於女子50公斤或以下級別自由搏擊銅牌戰，以1：0險勝西班牙籍對手，贏得銅牌。

法國站包辦1金1銀

至於香港泳隊派出6男3女出戰今季環地中海游泳系列賽，領銜出擊的何詩蓓在法國站首日賽事出戰女子50米及200米自由泳。這名25歲港隊「女飛魚」在50自初賽游出25.20秒，總成績第6名出線，隨後於A組決賽游出24.56秒，僅負瑞典星將施約唐（24.02秒）得亞軍。不過，她的成績足以將自己在東京奧運造出的香港紀錄推快0.03秒，同時達巴黎奧運A標（24.70秒），也是她繼100、200及400米自由泳後，個人拿下的第4張明年奧運入場券。

池江抗癌後首征海外 200自列14

何甄陶50自排第7

何詩蓓在強項200米自由泳初賽以1分57.97秒首名晉級，她在A組決賽游出1分55.42秒奪金，拋離次名的比利時隊泳手多達2.84秒。至於22歲日籍星將池江璃花子抗癌成功後首度征戰海外，惟她在200自初賽總成績排第11晉級B組決賽，並以2分03秒正得第6、總排名第14。

男將方面，上月取得奧運入場券的何甄陶，在50米自由泳A組決賽以22.43秒排第7。黃培燊、Adam Chillingworth及麥世霆3名出戰100米蛙泳的港將皆躋身B組決賽，當中以黃培燊以1分02.87秒並列第1、總排名第9。