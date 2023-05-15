報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
體育
2023年5月15日星期一
曼城輕取愛華頓 11連勝坐穩榜首 根度簡傳射居功 夏蘭特刷新紀錄 22戰不敗強勢迎歐聯大戰
加拿祖養傷兩月復出建功 曼聯擒狼保前四
新特蘭英冠附挫盧頓拔頭籌 高雲地利悶和米堡
盧卡古領國米贏波升季席 米蘭再敗寄望歐聯
麥巴比起孖領PSG大勝 美斯內部停賽後復出
東方港超煞科戰大勝深水埗 反壓南區取殿軍
足壇快遞：多蒙特大勝續追拜仁
電視精選
劉慕裳K1摩洛哥站摘銀 何詩蓓環地中海賽50自破港績 添奧運入場券
太陽解僱主帥蒙迪威廉斯 伊古達拉勢退役
體壇快訊：港隊男佩世團32強止步
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
曼城輕取愛華頓 11連勝坐穩榜首 根度簡傳射居功 夏蘭特刷新紀錄 22戰不敗強勢迎歐聯大戰
加拿祖養傷兩月復出建功 曼聯擒狼保前四
新特蘭英冠附挫盧頓拔頭籌 高雲地利悶和米堡
盧卡古領國米贏波升季席 米蘭再敗寄望歐聯
麥巴比起孖領PSG大勝 美斯內部停賽後復出
東方港超煞科戰大勝深水埗 反壓南區取殿軍
足壇快遞：多蒙特大勝續追拜仁
電視精選
劉慕裳K1摩洛哥站摘銀 何詩蓓環地中海賽50自破港績 添奧運入場券
太陽解僱主帥蒙迪威廉斯 伊古達拉勢退役
體壇快訊：港隊男佩世團32強止步
曼城輕取愛華頓 11連勝坐穩榜首 根度簡傳射居功 夏蘭特刷新紀錄 22戰不敗強勢迎歐聯大戰
加拿祖養傷兩月復出建功 曼聯擒狼保前四
新特蘭英冠附挫盧頓拔頭籌 高雲地利悶和米堡
盧卡古領國米贏波升季席 米蘭再敗寄望歐聯
麥巴比起孖領PSG大勝 美斯內部停賽後復出
東方港超煞科戰大勝深水埗 反壓南區取殿軍
足壇快遞：多蒙特大勝續追拜仁
劉慕裳K1摩洛哥站摘銀 何詩蓓環地中海賽50自破港績 添奧運入場券
太陽解僱主帥蒙迪威廉斯 伊古達拉勢退役
體壇快訊：港隊男佩世團32強止步
prev
next