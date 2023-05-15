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體育

東方港超煞科戰大勝深水埗 反壓南區取殿軍

【明報專訊】港超煞科補賽昨午雨中舉行，東方憑孫銘謙梅開二度，作客以4：0大勝深水埗，力壓冠忠南區成為殿軍。22歲港腳孫銘謙今季一共取得14個入球，成為港超成立以來單季入球最多的華人球員。

孫銘謙起孖 單季14球寫土炮紀錄

上周日深水埗主場對東方因天雨腰斬，改期昨午補賽，比賽續受大雨影響，東方上半場憑後衛朱康銘及高素巴耶夫在兩個死球攻勢頭槌破網，半場領先2：0。在16分鐘曾12碼「宴客」的孫銘謙，於下半場中後段連入兩球，包括在補時再次操刀12碼終得手，助東方以4：0大勝深水埗，賽後18戰31分，對賽成績與同分的冠忠南區相同下，憑較佳得失球力壓對方成為第4名。初戰港超的深水埗18戰2勝1和得7分排第9。

孫銘謙連同昨仗梅開二度，今季各項賽事共入14球，打破南區前球員夏志明於2020/21年球季入13球的紀錄，成港超歷來單季入球最多的華人球員。「孫銘」賽後說：「我開季前沒預計過會有這樣成績，很感激有一班支持我的隊友和教練團隊」。被問到來季去向，他稱仍跟球會洽談，「我在東方很開心，下季去向還要等消息」。

深水埗第9作結 主帥郭嘉諾離任

深水埗主帥郭嘉諾則稱「已完成階段性任務」，將不會留隊，「我令球隊變得有競爭性，是時候尋找下一個東家，繼續實踐我的夢想」。

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