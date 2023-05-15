加拿祖養傷兩月復出建功 曼聯擒狼保前四

【明報專訊】曼聯前晚英超憑安東尼馬迪爾及傷癒復出的阿歷真度加拿祖各建一功，主場以2：0輕取狼隊，結束兩連敗重返勝軌。「紅魔」賽後35戰66分，與同日失分排第3的紐卡素同分，續保前四，領先第5的利物浦4分。另邊廂，熱刺作客1：2不敵阿士東維拉後，正式宣告前四夢碎及無緣下屆歐聯席位。
利物浦征李城爭七連勝
曼聯英超作客兩連敗，昨仗有射手拉舒福特因傷缺陣，惟中堅華拉尼養傷5仗後復任正選，面對得40分已成功護級的狼隊，紅魔於32分鐘由安東尼馬菲奧斯傳中馬迪爾撞射得手，半場領先1：0。曼聯小將加拿祖於81分鐘後備入替，養傷兩個月首次復出，這名18歲阿根廷籍新星於補時階段在反擊妙射鎖定勝局，助紅魔勝2：0。領隊坦夏格欣喜球隊重新振作，點名讚揚加拿祖展示其影響力。此外，曼聯前帥蘇斯克查自2021年底被解僱後，前晚首次重返奧脫福球場做座上客，觀戰對狼隊一仗。
曼聯與作客打和列斯聯的紐卡素，賽後同樣35戰66分，紅魔不及得失球差續排第4，領先第5的利物浦4分。聯賽尚餘3輪，曼聯餘下對手為作客般尼茅夫、主場對車路士及富咸；紐卡素則主場對白禮頓及李斯特城，以及作客車路士。利物浦明晨作客排尾二為護級而戰的李斯特城，力爭七連勝。
熱刺不敵維拉 緣盡下屆歐聯
另邊廂，熱刺僅憑哈利卡尼完場前射入12碼，作客1：2不敵阿士東維拉，賽後36戰57分，尚餘2場聯賽相差曼聯9分，肯定無緣前四，失落下屆歐聯席位。