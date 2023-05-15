加拿祖養傷兩月復出建功 曼聯擒狼保前四

利物浦征李城爭七連勝

曼聯英超作客兩連敗，昨仗有射手拉舒福特因傷缺陣，惟中堅華拉尼養傷5仗後復任正選，面對得40分已成功護級的狼隊，紅魔於32分鐘由安東尼馬菲奧斯傳中馬迪爾撞射得手，半場領先1：0。曼聯小將加拿祖於81分鐘後備入替，養傷兩個月首次復出，這名18歲阿根廷籍新星於補時階段在反擊妙射鎖定勝局，助紅魔勝2：0。領隊坦夏格欣喜球隊重新振作，點名讚揚加拿祖展示其影響力。此外，曼聯前帥蘇斯克查自2021年底被解僱後，前晚首次重返奧脫福球場做座上客，觀戰對狼隊一仗。

曼聯與作客打和列斯聯的紐卡素，賽後同樣35戰66分，紅魔不及得失球差續排第4，領先第5的利物浦4分。聯賽尚餘3輪，曼聯餘下對手為作客般尼茅夫、主場對車路士及富咸；紐卡素則主場對白禮頓及李斯特城，以及作客車路士。利物浦明晨作客排尾二為護級而戰的李斯特城，力爭七連勝。

熱刺不敵維拉 緣盡下屆歐聯

另邊廂，熱刺僅憑哈利卡尼完場前射入12碼，作客1：2不敵阿士東維拉，賽後36戰57分，尚餘2場聯賽相差曼聯9分，肯定無緣前四，失落下屆歐聯席位。