曼城輕取愛華頓 11連勝坐穩榜首 根度簡傳射居功 夏蘭特刷新紀錄 22戰不敗強勢迎歐聯大戰

曼城有歐聯4強次回合主場對皇家馬德里的後顧，昨仗將4名正選包括奇雲迪布尼、基亞利殊、貝拿度施華及史東斯先列後備，在尾四輪英超作客葛迪遜公園球場，面對力爭護級的愛華頓囤兵防守，「藍月」初段表現慢熱明顯未入局，不過仍佔盡控球優勢，戰至37分鐘打開紀錄，第300次為曼城上陣的中場根度簡在禁區內背對龍門接應傳中後，隨即後腳挑射收死主隊門將比克福特。曼城兩分鐘後再入一球，建功的根度簡左路傳中，此前僅3次觸球的夏蘭特門前頭槌破網，個人攻入今季英超第36球續改寫紀錄，半場領先2：0。

修咸頓提前兩輪篤定降班

禾特普斯質疑隊友戰意

32歲德國國腳根度簡於51分鐘直入罰球梅開二度，領先優勢擴大至3球。愛華頓及後以角球攻勢圖破蛋但不果，66分鐘有次攻門中楣。曼城於78分鐘收起兩名入球功臣根度簡及夏蘭特，終維持3：0勝果完場，賽後35戰85分續力壓阿仙奴居首，餘下3輪英超將要主場對車路士、作客白禮頓及賓福特。

愛華頓36戰32分續排第17，僅多尾三的列斯聯1分，仍陷護級邊緣。排第15的韋斯咸昨作客0：2不敵賓福特後，36戰37分仍未護級成功。

至於榜尾的修咸頓前晚在主場以0：2不敵富咸後，近8場只得1分，以36戰得24分，提早兩輪確定成為今季英超首隊降班，來季要降至英冠。「聖人」結束連續11季英超旅途，繼2004/05年後第2次在英超降班。隊長禾特普斯說，球員以至球會都需要反省，質疑陣中球員今季有否盡力。

車路士遭森林逼和

普捷天奴傳周內落實下季掌舵

另邊廂，車路士前晚輪換門將艾度亞文迪重任正選，卻出迎犯錯致先失球，縱其後有史達寧梅開二度，惟在主場仍被諾定咸森林以2：2逼和，上仗作客擊敗般尼茅夫重返勝軌後又再失分，賽後35戰43分排11位。多個傳媒報道，「藍戰士」將於本周內宣布由熱刺及巴黎聖日耳門前帥普捷天奴下季接掌領隊，將簽約3年至2026年。