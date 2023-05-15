明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼城輕取愛華頓 11連勝坐穩榜首 根度簡傳射居功 夏蘭特刷新紀錄 22戰不敗強勢迎歐聯大戰

【明報專訊】英超榜首曼城昨憑中場根度簡射入兩個精彩入球，兼助攻射手艾寧夏蘭特又建功兼續刷新英超單季入球紀錄，作客以3：0輕取愛華頓，聯賽11連勝坐穩「一哥」席位，以逾3個月各項賽事連續22場不敗強勢，迎接周四歐聯4強次回合大戰皇家馬德里。

曼城有歐聯4強次回合主場對皇家馬德里的後顧，昨仗將4名正選包括奇雲迪布尼、基亞利殊、貝拿度施華及史東斯先列後備，在尾四輪英超作客葛迪遜公園球場，面對力爭護級的愛華頓囤兵防守，「藍月」初段表現慢熱明顯未入局，不過仍佔盡控球優勢，戰至37分鐘打開紀錄，第300次為曼城上陣的中場根度簡在禁區內背對龍門接應傳中後，隨即後腳挑射收死主隊門將比克福特。曼城兩分鐘後再入一球，建功的根度簡左路傳中，此前僅3次觸球的夏蘭特門前頭槌破網，個人攻入今季英超第36球續改寫紀錄，半場領先2：0。

修咸頓提前兩輪篤定降班

禾特普斯質疑隊友戰意

32歲德國國腳根度簡於51分鐘直入罰球梅開二度，領先優勢擴大至3球。愛華頓及後以角球攻勢圖破蛋但不果，66分鐘有次攻門中楣。曼城於78分鐘收起兩名入球功臣根度簡及夏蘭特，終維持3：0勝果完場，賽後35戰85分續力壓阿仙奴居首，餘下3輪英超將要主場對車路士、作客白禮頓及賓福特。

愛華頓36戰32分續排第17，僅多尾三的列斯聯1分，仍陷護級邊緣。排第15的韋斯咸昨作客0：2不敵賓福特後，36戰37分仍未護級成功。

至於榜尾的修咸頓前晚在主場以0：2不敵富咸後，近8場只得1分，以36戰得24分，提早兩輪確定成為今季英超首隊降班，來季要降至英冠。「聖人」結束連續11季英超旅途，繼2004/05年後第2次在英超降班。隊長禾特普斯說，球員以至球會都需要反省，質疑陣中球員今季有否盡力。

車路士遭森林逼和

普捷天奴傳周內落實下季掌舵

另邊廂，車路士前晚輪換門將艾度亞文迪重任正選，卻出迎犯錯致先失球，縱其後有史達寧梅開二度，惟在主場仍被諾定咸森林以2：2逼和，上仗作客擊敗般尼茅夫重返勝軌後又再失分，賽後35戰43分排11位。多個傳媒報道，「藍戰士」將於本周內宣布由熱刺及巴黎聖日耳門前帥普捷天奴下季接掌領隊，將簽約3年至2026年。

上 / 下一篇新聞