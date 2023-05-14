湖人淘汰勇士 西決鬥金塊 占士破季後賽紀錄 一眉：是時候再贏總冠軍

湖人在主場表現出色，合共5人得分上雙，包括勒邦占士轟入全隊最高的30分，還有一眉貢獻「雙雙」的17分及20個籃板；至於勇士則進攻啞火，雖然史堤芬居里射入32分，但基利湯臣和佐敦普爾只有單位數得分，全隊三分球僅48投13中，最終難阻「紫金軍團」以21分優勢勝出。占士賽後坦言湖人勝在防守出色，而他也贏得季後賽生涯第41個系列賽勝利，超越湖人名宿費沙，成為聯盟第一。

湖人開季戰績為2勝10敗，但末段回勇爭取附加賽資格，並以西岸7號種子晉身季後賽，成為1995年的侯斯頓火箭後，首支能以第6種子或更差排名，一路殺入西岸決賽的球隊。一眉盼再度「震撼全世界」，他說：「我們開季只得2勝10負，但交易截止日前補強，新加盟的球員爭勝心強，推動整隊一起進步。他們渴望冠軍，就像我和勒邦（占士）想再贏一座總冠軍，現在是時候了。」

勇士眾將啞火 無緣衛冕

卡爾冀三巨頭留效

勇士出局，也是卡爾自2015年接掌帥印後，球隊首次躋身西岸季後賽下於次圈止步。居里與勇士尚有3年合約，但好拍檔湯臣已進入合約的最後1年，祖利蒙特格連則剩下1年球員選擇權。勇士主帥卡爾盼「三巨頭」留效，下季續衝冠，「他們都是高水平的球員，這支球隊有奪冠潛力。即使今年我們沒贏冠軍，但也非旅程的終點」。

「黑八」熱火挫紐約人闖東決

塞爾特人搶七戰撼76人

至於東岸8號種子邁阿密熱火延續神奇之旅，昨於主場以96：92險勝有謝倫般遜轟入41分的紐約人，場數4：2殺入東岸決賽。至於波士頓塞爾特人將於明晨的東岸次圈「搶七」生死戰，硬撼費城76人，爭奪另一東決資格。