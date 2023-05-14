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體育

英記協票選夏蘭特最佳 曼城廠兵分途爭勝 哥帥批賽程密

【明報專訊】英超爭標雙雄曼城及阿仙奴今晚分途出戰，其中榜首的「藍月」作客護級分子愛華頓前先獲好消息，陣中首席射手艾寧夏蘭特昨膺英格蘭足球記者協會（FWA）年度最佳球員，成歷來第6名獲獎的曼城球員。

曼城暫以34戰得82分排榜首，僅以1分領先踢多1場的次席阿仙奴，今晚作客首循環曾言和的愛華頓，並沒太大失分空間，料已攻入35球打破英超單季入球紀錄的首席射手艾寧夏蘭特，將與拍檔奇雲迪布尼續當「數糊」關鍵人物。而這名22歲挪威國腳昨力壓阿仙奴雙星布卡約沙卡及馬田奧迪加特，首膺FWA年度最佳球員，夏蘭特表示：「很榮幸在英超的首季便獲獎，我每天都在力求進步，希望做得更好。我亦要在此感謝一眾隊友，沒他們我不會站在這裏。」他同日亦獲選為4月英超最佳球員。

不過，賽前曼城主帥哥迪奧拿則公開不滿英超賽會的賽程安排，「我不明白賽程是怎安排的，己隊周日才獲安排比賽，但不足72小時後便要出戰歐聯4強次回合，而及後又再於不足72小時返聯賽迎戰車路士。如今我可做甚麼？只有默默接受並為比賽做好準備」。軍情方面，曼城是役可「夫添」上陣，而「拖肥」則有5名傷兵避戰。

白禮頓勢免簽多蒙特中場

至於阿仙奴今晚迎戰上輪意外大敗予愛華頓的「黑馬」白禮頓，賽前主帥阿迪達稱：「我們仍對爭冠有信心，還有3場賽事，最重要是踢好每一仗，發揮應有水平，爭取將3分拿到手。」此外，白禮頓據報已與多蒙特的德籍27歲中場達侯特達成加盟協議，料短期內落實於7月免費來投，成為屈福特前鋒祖奧柏度後，「海鷗」今夏的第2名新兵。

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