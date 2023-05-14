傑志再膺本土三冠王 足總盃7：1大勝流浪 冀三線增兵亞冠出線

雙方今季4次交手，傑志在聯賽兩勝，流浪在菁英盃分組賽「雙殺」藍鳥。傑志昨有主力明加索夫停賽，30分鐘由中場查理史葛施冷箭先開紀錄，9分鐘後基爾頓門前再下一城。流浪韓籍後衛朴鍾範於42分鐘角球追回一球，但補時階段被傑志港腳潘沛軒頂成3：1完上半場。

傑志換邊後再入4球，包括米基爾建功、查理史葛再「士哥」梅開二度，加上基爾頓連入兩球完成「帽子戲法」，終大勝7：1封王，並創足總盃決賽最大比數分差。36歲巴西籍老將基爾頓當選決賽最佳球員。

傑志繼2017/18年球季，相隔5年再做三冠王，亦自2011/12年後的第5次。伍健稱滿意球隊今季表現，「球季最尾是有少少緊張刺激，算是完美句號。每次做三冠王都不易，要有一定穩定性」。

主教練朱志光對決賽懸殊比數感意外，「因落雨氣溫不高，我們踢得進取少少加強前場逼搶」。展望下季，朱sir認為球隊前中後三線需再增兵，注入新鮮感，「今季奪冠比以往困難，我們要繼續向前，否則又拿出同一碗雲吞麵，又是大地魚湯底」。伍健亦確認正考慮三線新援人選，「傑志要在亞冠出線，就有增強實力需要。即使有人推薦數名球員，我們都要揀、對方也未必想來」。

金信煜加盟3月無進帳 伍健信入球會來

兒子潘沛軒建功 潘文俊百感交集

跟傑志有糾紛的球星丹恩奴域將於下月約滿，對於其去留，伍健僅稱對方仍是球員身分，會參與球會昨晚慶功宴，「他做錯咩是另一回事」。至於韓國前國腳金信煜加盟3個月在港超無入球，伍健稱跟對方簽約3年，「讓他繼續練，（入球）會來的」。

傑志22歲小將潘沛軒昨以入球擊敗父親潘文俊領軍的流浪，潘文俊笑言對兒子入波百感交集，「自己球隊做得不好，他入波也很正常，輸波當然不開心，但足球就是各為其主，也為他入波高興」。他評價兒子是役表現中規中矩，「不錯吧，入波就梗係好波，希望他繼續努力」。潘沛軒稱入波當刻沒特別感覺，只想幫球隊贏波。「潘沛」今季在各項賽事入7球，惟他仍不滿意，「今季有很多機會，其實應要入更多球」。

文：余瑋、黃子榮

圖：賴俊傑