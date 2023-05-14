明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

傑志再膺本土三冠王 足總盃7：1大勝流浪 冀三線增兵亞冠出線

【明報專訊】香港足總盃昨午上演決賽，傑志憑中場基爾頓連中三元，在旺角大球場3083名觀眾冒雨入場下，以7：1大炒標準流浪奪冠，「藍鳥」近11年第5次做本土「三冠王」，再次取得直入亞冠盃分組賽資格，會長伍健及主教練朱志光均稱，球隊前中後三線都需要再增兵加強實力。

雙方今季4次交手，傑志在聯賽兩勝，流浪在菁英盃分組賽「雙殺」藍鳥。傑志昨有主力明加索夫停賽，30分鐘由中場查理史葛施冷箭先開紀錄，9分鐘後基爾頓門前再下一城。流浪韓籍後衛朴鍾範於42分鐘角球追回一球，但補時階段被傑志港腳潘沛軒頂成3：1完上半場。

傑志換邊後再入4球，包括米基爾建功、查理史葛再「士哥」梅開二度，加上基爾頓連入兩球完成「帽子戲法」，終大勝7：1封王，並創足總盃決賽最大比數分差。36歲巴西籍老將基爾頓當選決賽最佳球員。

傑志繼2017/18年球季，相隔5年再做三冠王，亦自2011/12年後的第5次。伍健稱滿意球隊今季表現，「球季最尾是有少少緊張刺激，算是完美句號。每次做三冠王都不易，要有一定穩定性」。

主教練朱志光對決賽懸殊比數感意外，「因落雨氣溫不高，我們踢得進取少少加強前場逼搶」。展望下季，朱sir認為球隊前中後三線需再增兵，注入新鮮感，「今季奪冠比以往困難，我們要繼續向前，否則又拿出同一碗雲吞麵，又是大地魚湯底」。伍健亦確認正考慮三線新援人選，「傑志要在亞冠出線，就有增強實力需要。即使有人推薦數名球員，我們都要揀、對方也未必想來」。

金信煜加盟3月無進帳 伍健信入球會來

兒子潘沛軒建功 潘文俊百感交集

跟傑志有糾紛的球星丹恩奴域將於下月約滿，對於其去留，伍健僅稱對方仍是球員身分，會參與球會昨晚慶功宴，「他做錯咩是另一回事」。至於韓國前國腳金信煜加盟3個月在港超無入球，伍健稱跟對方簽約3年，「讓他繼續練，（入球）會來的」。

傑志22歲小將潘沛軒昨以入球擊敗父親潘文俊領軍的流浪，潘文俊笑言對兒子入波百感交集，「自己球隊做得不好，他入波也很正常，輸波當然不開心，但足球就是各為其主，也為他入波高興」。他評價兒子是役表現中規中矩，「不錯吧，入波就梗係好波，希望他繼續努力」。潘沛軒稱入波當刻沒特別感覺，只想幫球隊贏波。「潘沛」今季在各項賽事入7球，惟他仍不滿意，「今季有很多機會，其實應要入更多球」。

文：余瑋、黃子榮

圖：賴俊傑

上 / 下一篇新聞